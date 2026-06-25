La CHG asegura que la decisión de apertura al baño de La Colada (Córdoba) "podía haberse adoptado semanas antes"

Archivo - Embalse de La Colada. - CHG - Archivo

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha asegurado este jueves que la decisión de apertura al baño del embalse de La Colada en el norte de la provincia de Córdoba "podría haberse adoptado semanas antes" por parte de la Junta de Andalucía, porque el día 27 de mayo remitió al Gobierno regional información analítica sobre el embalse "con datos similares a los contenidos en el informe del 23 de junio que ha motivado el levantamiento de la prohibición".

En una nota, el organismo de cuenca ha aclarado que no emite informes favorables, ni desfavorables sobre la apertura o cierre de zonas de baño, sino que su función consiste en "realizar controles analíticos sobre la calidad del agua durante la temporada de baño y trasladar los resultados al órgano competente en materia de salud pública". "Es la autoridad sanitaria --en este caso, la Junta de Andalucía-- la que, a partir de esa información técnica, adopta las decisiones que corresponden sobre el uso recreativo de las aguas", ha recordado.

En el caso del embalse de La Colada, la CHG ha aseverado que realiza análisis de la calidad de las aguas con "una frecuencia muy superior a la exigida, llegando a tomar muestras dos veces al mes durante la temporada de baño frente a los dos por temporada que se realizan en el resto de zonas de la cuenca, precisamente por la problemática particular que presenta este embalse en relación con la proliferación de cianobacterias".

En este sentido, han destacado que cumplen "con las obligaciones de remisión periódica de los resultados analíticos establecidas en la normativa vigente, que circunscribe los controles asociados a las aguas de baño a la temporada de baño y a una determinación previa a su apertura, de acuerdo con el Real Decreto 1341/2007". Además, la CHG ha apuntado que facilita información adicional a través de su página web y mantiene actualizados los datos analíticos disponibles.