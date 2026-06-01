La CHG impulsa en Jaén once obras de emergencia para reparar daños del tren de borrascas con seis millones de inversión

Visita a una de las obras de emergencia que acomete la CHG en la provincia de Jaén. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) impulsa en la provincia Jaén once obras de emergencia para reparar los daños del tren de borrascas de principios de año con una inversión de seis millones. De ellas, ocho están ya en ejecución y tres comenzarán de forma inmediata.

La presidenta del organismo de cuenca, Gloria Martín Valcárcel, acompañada por el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, ha visitado este lunes algunas de esas actuaciones, puestas en marcha al amparo del Real Decreto-ley 5/2026.

Durante el recorrido --que ha pasado por las obras de defensa de Andújar, el arroyo Escobar, el río Eliche y el sondeo de La Merced-- han comprobado sobre el terreno el avance de unas actuaciones que permiten restituir la funcionalidad de las infraestructuras hidráulicas estatales, así como reforzar la seguridad frente a futuros episodios de lluvias intensas.

En total, la provincia de Jaén cuenta con once actuaciones de emergencia activadas, que suponen una inversión conjunta de seis millones de euros, según ha informado en una nota la Subdelegación del Gobierno.

Esta inversión incluye tanto las intervenciones en presas, zonas regables, sistemas de abastecimiento y obras de defensa a poblaciones, como las actuaciones de restitución del dominio público hidráulico en cauces afectados por las avenidas.

La rápida activación del procedimiento de emergencia "ha permitido iniciar en plazos muy reducidos la reparación de los puntos más afectados". Los trabajos incluyen la recuperación de la capacidad hidráulica en cauces aguas abajo de presas, la estabilización de laderas, el saneo de caminos de servicio, la reparación de elementos afectados por erosiones y la reposición de equipos eléctricos y electromecánicos dañados, entre otros.

En la actualidad, ocho actuaciones están ya en ejecución, como los trabajos en Giribaile, Siles y Guadalmena, la sustitución del suministro eléctrico del bombeo de La Merced en el sistema Víboras-Quiebrajano y las obras de defensa en Andújar y Mogón. A ellas se suman las intervenciones en cauces del Arroyo Escobar y del río Eliche, que también se encuentran en marcha.

Paralelamente, otras tres intervenciones están programadas para su "inicio inmediato", entre ellas la reparación de accesos y caminos de servicio en la presa de Cadimo, el sellado de juntas frías en la presa de Guadalmena y la mejora de los viales de las zonas regables entre Puente del Obispo y Vados de Torralba.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha puesto de relieve que "este despliegue permite avanzar de forma simultánea en distintos frentes, priorizando los puntos más afectados por el temporal".