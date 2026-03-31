La CIAF pide a la jueza las grabaciones de las llamadas al 112 sobre el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han solicitado a la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, una serie de datos e informaciones, entre ellas las grabaciones de las llamadas que se hicieron al Servicio de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía la tarde del domingo 18 de enero como consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, que se saldó con 46 personas fallecidas y más de 120 heridos.

Según han apuntado fuentes cercanas a la investigación, "aunque la misión de la CIAF es el análisis de todo lo que ocurrió para que se produjera el accidente, con el fin de establecer recomendaciones que eviten futuros accidentes y mejoren la seguridad, las directivas europeas también contemplan el seguimiento de la atención que se prestó a las víctimas".

En este sentido, las fuentes han apuntado que "la investigación lleva consigo muchos análisis de documentos y datos, entrevistas, análisis de laboratorio, grabaciones, etc", al tiempo que han comentado que "la necesidad de contar con autorización judicial para muchos de esos elementos hace que la investigación no sea tan inmediata como sería deseable".

Entretanto, la CIAF ya ha recibido algunas de las informaciones solicitadas, "algunas de ellas confidenciales", de ahí que no hayan trascendido detalles, remarcando las fuentes que "en principio sólo tienen acceso a ellas los que están a cargo de la investigación".

En relación con las referidas llamadas, el Tribunal de Instancia de Montoro tiene en su poder tras los primeros días del siniestro el registro de las mismas, después de que se lo entregara la Junta de Andalucía.

CAÍDA DE TENSIÓN

Como se recordará, un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la CIAF apuntaba a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación hace unos días, la CIAF recoge el informe con dicha hipótesis, pendiente de confirmar, "a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi", que se encarga del sistema de señalización.

En relación con las circunstancias de la vía, la CIAF también ha informado a la Guardia Civil sobre la ampliación de detalles sobre las "distintas incongruencias" detectadas en las soldaduras de las vías del tren a su paso por Adamuz, en este caso con "posibles modificaciones en las actas de soldadura y firmas que parecían no ser originales", algo que la Benemérita analiza más a fondo, según han apuntado las fuentes.

Al respecto, las incongruencias fueron detectadas por los investigadores al recibir la documentación procedente de Adif y se pusieron en conocimiento de la Guardia Civil, que pidió a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que ampliara la información.

Así lo recoge el Instituto Armado en un informe de mediados de febrero, presentado al Tribunal de Instancia de Montoro, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detalla sobre la hipótesis de una soldadura defectuosa que provocara el descarrilamiento del tren Iryo, con el que colisionó segundos después el Alvia, que se solicitó el día 26 de enero la filación de los operarios que llevaron a cabo la soldadura de los rieles afectados.