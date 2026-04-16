El ciclista atropellado en Otura (Granada) es un vecino de Armilla destacado por impulsar el ciclismo en la zona

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente en Otura.
Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente en Otura. - 112
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 16 abril 2026 16:29
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GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista que ha perdido la vida este jueves al ser atropellado por un camión en la GR-30, a su paso por el término municipal de Otura (Granada), es un vecino de Armilla ampliamente reconocido por impulsar el ciclismo en la zona y que en el momento del accidente se encontraba circulando junto al Grupo Cicloturista de Armilla.

Un ciudadano ha llamado al teléfono 112 pasadas las 12,30 horas para informar del atropello y de que el herido presentaba lesiones de gravedad, según ha informado la sala coordinadora de emergencias, que activó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico --que está investigando lo ocurrido-- y a Mantenimiento de Carreteras.

El Ayuntamiento de Armilla ha expresado en un comunicado "su más profundo pesar" por el fallecimiento de este vecino, Jacobo Miranda Mata, "muy querido" y "una figura imprescindible para entender la historia reciente del ciclismo en la ciudad".

La alcaldesa, Loli Cañavate, en nombre de toda la corporación municipal y de la ciudad de Armilla, ha trasladado su "cariño, cercanía y condolencias a su familia, a sus amistades y a toda la gran familia del ciclismo armillero y granadino, profundamente golpeada por esta irreparable pérdida".

"Hoy es un día muy duro para Armilla. Perdemos a una persona muy querida, comprometida con el deporte y muy presente en la vida de nuestra ciudad", ha señalado.

"Jacobo deja una herencia que va mucho más allá del deporte. Deja amistad, ejemplo, generosidad y una forma de entender el ciclismo desde la pasión y el compañerismo. Su recuerdo va a permanecer siempre entre nosotros", ha añadido la alcaldesa.

Jacobo Miranda es una de las personas que más ha contribuido a hacer de Armilla una referencia del ciclismo en la provincia de Granada.

Junto a su hermano Juan, dedicó años de esfuerzo, tiempo y compromiso a fomentar este deporte, impulsando cantera, apoyando a numerosos clubes y promoviendo pruebas que hoy forman parte del calendario deportivo de la ciudad, como el Trofeo Hermanos Miranda.

"Su trabajo silencioso y constante ayudó a que generaciones enteras de jóvenes encontraran en la bicicleta un camino de esfuerzo, compañerismo y superación", sostienen desde el Ayuntamiento de Armilla.

Hoy Armilla "llora la pérdida de uno de los suyos. Un hombre profundamente querido, respetado y admirado, cuya huella permanecerá para siempre en la historia del deporte local y en el corazón de la gran familia ciclista".

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