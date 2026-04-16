El ciclista atropellado en Otura (Granada) es un vecino de Armilla destacado por impulsar el ciclismo en la zona

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente en Otura. - 112

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista que ha perdido la vida este jueves al ser atropellado por un camión en la GR-30, a su paso por el término municipal de Otura (Granada), es un vecino de Armilla ampliamente reconocido por impulsar el ciclismo en la zona y que en el momento del accidente se encontraba circulando junto al Grupo Cicloturista de Armilla.

Un ciudadano ha llamado al teléfono 112 pasadas las 12,30 horas para informar del atropello y de que el herido presentaba lesiones de gravedad, según ha informado la sala coordinadora de emergencias, que activó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico --que está investigando lo ocurrido-- y a Mantenimiento de Carreteras.

El Ayuntamiento de Armilla ha expresado en un comunicado "su más profundo pesar" por el fallecimiento de este vecino, Jacobo Miranda Mata, "muy querido" y "una figura imprescindible para entender la historia reciente del ciclismo en la ciudad".

La alcaldesa, Loli Cañavate, en nombre de toda la corporación municipal y de la ciudad de Armilla, ha trasladado su "cariño, cercanía y condolencias a su familia, a sus amistades y a toda la gran familia del ciclismo armillero y granadino, profundamente golpeada por esta irreparable pérdida".

"Hoy es un día muy duro para Armilla. Perdemos a una persona muy querida, comprometida con el deporte y muy presente en la vida de nuestra ciudad", ha señalado.

"Jacobo deja una herencia que va mucho más allá del deporte. Deja amistad, ejemplo, generosidad y una forma de entender el ciclismo desde la pasión y el compañerismo. Su recuerdo va a permanecer siempre entre nosotros", ha añadido la alcaldesa.

Jacobo Miranda es una de las personas que más ha contribuido a hacer de Armilla una referencia del ciclismo en la provincia de Granada.

Junto a su hermano Juan, dedicó años de esfuerzo, tiempo y compromiso a fomentar este deporte, impulsando cantera, apoyando a numerosos clubes y promoviendo pruebas que hoy forman parte del calendario deportivo de la ciudad, como el Trofeo Hermanos Miranda.

"Su trabajo silencioso y constante ayudó a que generaciones enteras de jóvenes encontraran en la bicicleta un camino de esfuerzo, compañerismo y superación", sostienen desde el Ayuntamiento de Armilla.

Hoy Armilla "llora la pérdida de uno de los suyos. Un hombre profundamente querido, respetado y admirado, cuya huella permanecerá para siempre en la historia del deporte local y en el corazón de la gran familia ciclista".