Cielos poco nubosos el domingo sin descartar algún chubasco muy puntual y ocasional y temperatura cercana a 30 grados

Archivo - Imagen de archivo de una mujer con gabardina y paraguas. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha asegurado que el domingo 17 de mayo, día de elecciones al Parlamento de Andalucía, predominarán cielos poco nubosos sin descartar algún chubasco muy puntual y ocasional. Las temperaturas superarán los 25 grados y se situarán cercanas a los 30 grados.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial ha informado que "de manera general" durante la semana predominarán cielos poco nubosos con chubascos muy dispersos, muy ocasionales y de poca intensidad. Las temperaturas irán en ascenso "poco a poco" y podrían acercarse a los 30 grados el fin de semana. Sin embargo, las temperaturas nocturnas no sufrirán cambios.

Asimismo, ha señalado que "lo más probable es que no caiga, en la mayor parte de los sitios no caerá nada, pero puede haber un 10% del territorio afectado con estas precipitaciones". "Principalmente será en la Sierra del Norte de Andalucía y también en las sierras orientales", ha detallado.

Por último, Del Pino ha explicado que "tenemos esta borrasca que ha dejado lluvia en estos días y que se acerca y se va debilitando pero hay un embolsamiento de frío en altura que puede dar algo de inestabilidad en la mitad norte de la península y puede tocar a Andalucía, lo que podría provocar precipitaciones aisladas", ha concluido.