Ciencias del Trabajo acoge en Córdoba una jornada sobre 'El sistema para la autonomía y atención a la dependencia'

Programa de la jornada sobre la dependencia. - UCO

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias del Trabajo acoge mañana viernes, a partir de las 9,00 horas, la jornada titulada 'El sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía a debate: analizar para avanzar', organizada por el Consejo Andaluz de Trabajo Social.

El encuentro, según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota nota, reúne a profesionales del trabajo social, administraciones públicas, entidades sociales y ciudadanía en un espacio de análisis compartido sobre la situación actual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía, con el objetivo de identificar retos y avanzar en propuestas que contribuyan a su mejora.

Tras casi dos décadas desde la aprobación de la Ley de Dependencia, el sistema continúa evolucionando y afrontando desafíos relacionados con la gestión, la coordinación entre organismos y la creciente demanda de atención. En este contexto, las jornadas ofrecen un foro de diálogo orientado a reforzar la colaboración entre profesionales e instituciones y a mejorar la respuesta a la ciudadanía.

Tras la inauguración institucional a cargo de la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Nuria Ceular Villamandos; la directora del Área de Inclusión de la UCO, Carmen Cruz Torres, y la secretaria del Consejo Andaluz de Trabajo Social, Esther Cuevas Correa, tendrá lugar la ponencia marco a cargo de Patricia Zafra Infante, de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

A continuación, la primera mesa redonda, sobre 'Medidas y propuestas desde la intervención del trabajo social al SAAD', contará con la participación de la coordinadora de la Comisión de Servicios Sociales y Dependencia del Consejo Andaluz de Trabajo Social, María Isabel Peláez; la trabajadora social de la Jefatura de Coordinación de la Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), Isabel Domínguez; la trabajadora social de Servicios Sociales Comunitarios en entidad local, Gracia Joyanes; la trabajadora social y representante de la Plataforma Andaluza de Personal de Atención a la Dependencia (Papad), Mercedes Burdallo, y el coordinador de la Comisión de Salud del Consejo Andaluz de Trabajo Social, Álvaro Guzmán.

La segunda mesa redonda, sobre el 'Tercer sector y ciudadanía: el relato detrás de los datos', reunirá al presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de Andalucía, Manuel Fuentes; el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán; la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Andalucía, Marta Castillo; el tesorero de la Federación de Salud Mental de Andalucía (Feafes) de Andalucía, Javier Moreno, y el coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Manuel Ángel García.

La clausura estará a cargo de la vicepresidenta del Consejo General del Trabajo Social, Lucía González, mientras que la jornada estará dinamizada por La Tetera Impro, que facilitará la participación y el intercambio de ideas a lo largo del encuentro, aportando un enfoque dinámico y cercano al desarrollo de las distintas sesiones de la jornada, durante la que también se desarrollará la actividad participativa 'El árbol de la vida en dependencia', orientada a recoger aportaciones y experiencias de las personas asistentes.