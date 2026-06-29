Científicos descubren nuevas especies de moscas hematófagas en Andalucía durante la vigilancia del virus del Nilo

Científicos descubren cuatro nuevas especies de moscas hematófagas en Andalucía durante la vigilancia del virus del Nilo. - CSIC

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), en colaboración con la Universidad de Milán, ha identificado cuatro nuevas especies de ceratopogónidos del género Leptoconops, unas diminutas moscas hematófagas, es decir, que se alimentan de sangre, de apenas dos milímetros de longitud que hasta ahora eran desconocidas para la ciencia.

Según ha detallado CSIC en una nota, los investigadores han identificado ocho especies de Leptoconops, de las cuales cuatro --la mitad del total detectado-- resultaron ser "completamente" nuevas para la ciencia. Las nuevas especies descritas son Leptoconops nigrithorax sp. nov., Leptoconops triangularis sp. nov., Leptoconops pseudoirritans sp. nov. y Leptoconops communis sp. nov. El descubrimiento ha tenido lugar durante los muestreos de mosquitos que lleva a cabo la Estación Biológica de Doñana para detectar la presencia del virus del Nilo Occidental en distintos puntos de Andalucía.

No obstante, aunque el descubrimiento de nuevas especies suele asociarse a regiones remotas o ecosistemas poco explorados, "todavía existen numerosas especies desconocidas en España". Debido a su "relevancia" para la salud pública y la sanidad animal, "el conocimiento sobre insectos hematófagos ha aumentado en los últimos años". Estos muestreos forman parte del proyecto Arboprevent, apoyado por la Fundación 'la Caixa' dentro de la convocatoria de Investigación en Salud.

De este modo, "este exhaustivo muestreo ha permitido de forma pionera detectar la presencia de Leptoconops en Andalucía", según ha señalado el investigador principal del proyecto, Jordi Figuerola.

PEQUEÑOS INSECTOS DE RELEVANCIA SANITARIA

El género Leptoconops comprende especies de moscas diminutas hematófagas. Como ocurre con los mosquitos, sus hembras se alimentan de sangre realizando pequeños cortes en la piel de aves y mamíferos, incluido el ser humano, un comportamiento conocido como telmofagia.

Este género está presente en gran parte de la región mediterránea, incluyendo Italia, Francia, España, Argelia, Marruecos, Egipto y Oriente Medio. No obstante, el conocimiento sobre su distribución es incompleto, con regiones donde su presencia aún no se ha estudiado. Aunque están ausentes la mayor parte del año, durante los meses de primavera pueden aumentar su abundancia de sobremanera generando molestias por sus picaduras.

En este sentido, el autor del estudio, Mikel Alexander González, ha explicado que "en España apenas se conocía su existencia en unos pocos lugares, y se asociaban principalmente a torrentes arenosos y marismas; sin embargo, sabemos que su distribución era mucho mayor, como se demuestra en el presente trabajo publicado".

Por tanto, este trabajo demuestra que "incluso en territorios ampliamente estudiados como Andalucía aún quedan especies por descubrir". Además, "pone de relieve el valor de los programas de vigilancia sanitaria, que no solo contribuyen a la detección temprana de enfermedades emergentes, sino que también generan información clave para avanzar en el conocimiento y la conservación de la biodiversidad".

Por último, el investigador predoctoral Dumitru Ionut Paun Tanase, coautor del estudio ha concluido que "la captura de estos insectos permitirá que investiguemos su papel en la transmisión de parásitos, así como su ecología, ayudando a cubrir las lagunas de conocimiento que existen acerca de ellos".