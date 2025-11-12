Cinco detenidos en Granada tras intervenirles diez kilos de cogollos de marihuana en un coche

Vehículo en el que la Policía Nacional ha intervenido diez kilos de cogollos de marihuana en una operación en Granada centro - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Centro de Granada a cinco varones de entre 23 y 40 años de edad como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras haber sido sorprendidos cuando circulaban en dos vehículos, uno usado como lanzadera y otro cargado con diez kilos de cogollos de marihuana repartidos en cuatro bolsas de plástico.

Los agentes, además, han intervenido algo más de 4.000 euros en billetes, un arma blanca, cinco teléfonos móviles, una balanza de precisión y numerosas bolsas de plástico transparente de pequeño tamaño.

Según ha detallado la Policía en un comunicado, los agentes comenzaron su investigación después de recibir cierta información relativa al tráfico de drogas en el distrito Centro y, tras realizar las averiguaciones oportunas, localizaron cuando circulaban por las calles del mencionado distrito a un turismo que fue aparcado junto a un domicilio.

Seguidamente, los policías observaron desde una distancia prudencial que cinco individuos sacaban varias bolsas grandes de basura y las introducían en el maletero de dicho turismo. Acto seguido, cuatro de estos varones se introdujeron en un segundo vehículo y comenzaron a circular haciendo de "lanzadera" y seguido por el que portaba las bolsas y que estaba ocupado únicamente por el conductor.

Instantes después, los agentes interceptaron ambos vehículos, llevando a cabo la identificación de sus ocupantes y la inspección de los automóviles. En total fueron identificados cinco varones, a uno le intervinieron un arma blanca de diez centímetros de hoja.

Por otra parte, el dispositivo policial comprobó que las bolsas de basura, guardadas en el maletero de uno de los turismos, contenían diez kilos de cogollos de marihuana. En ese mismo vehículo los agentes hallaron una balanza de precisión y numerosas bolsas de plástico transparentes de pequeño tamaño, presuntamente destinadas a dosificar la marihuana.

Además de lo anterior, los policías encontraron en poder de los detenidos algo más de 4.000 euros en billetes y cinco teléfonos móviles. Los detenidos, cinco varones de entre 23 y 40 años de edad, ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.