Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 16 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 16 de abril hasta las 14 horas:

· Zarrías declara que pagó 16.000 euros a Leire Díez para que investigara si Villarejo estuvo detrás del 'caso ERE'

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha declarado como testigo ante el juez que contrató a la exmilitante del PSOE para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según ha precisado, por ese trabajo le pagó 4.000 euros mensuales durante cuatro meses. (Leer más https://acortar.link/tqSnuc)

· El PSOE-A convoca un acto de Montero con todos los expresidentes de la Junta de Andalucía este sábado en Dos Hermanas

El PSOE-A ha convocado este sábado 18 de abril, en Dos Hermanas (Sevilla), un acto, en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, de la candidata a la Presidencia de la Junta y secretaria general del partido, María Jesús Montero, con los cinco expresidentes de la Junta socialistas. El acto se desarrollará en el auditorio Ciudad del Conocimiento a partir de las 11,00 horas. (Leer más https://acortar.link/gwZTqu)

· Andalucía registra 173 días de espera media para una operación y 136 para cita con el especialista, según el Ministerio

El Ministerio de Sanidad ha hecho público este miércoles los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2025 tanto para una operación como para una consulta con el especialista en Andalucía, que sitúan la demora media en 173 días para las intervenciones quirúrgicas y en 136 días para cita especializada. (Leer más https://acortar.link/bEXB1A)

· Intervenidas seis toneladas de cocaína en alta mar frente al litoral de Huelva con tres detenidos

El general de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, ha detallado que la operación desarrollada este martes en alta mar frente al litoral de Huelva se ha saldado con la incautación de seis toneladas de cocaína y la detención, por el momento, de tres personas. No obstante, ha señalado que la operación aún está abierta por lo que no se descartan "más consecuencias". (Leer más https://acortar.link/eh5SK6)

· Sanz califica a Puente de "mala persona" por "atacar, acusar y mentir" sobre la gestión del 112 del accidente de Adamuz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "mala persona" por "atacar, acusay y mentir" sobre la gestión del servicio de emergencias 112 el día del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 47 pasajeros. (Leer más https://acortar.link/ekh3bb)