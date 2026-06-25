Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 25 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 25 de junio hasta las 19 horas:

· Muere un atracador y herido un policía tras un robo en un banco de Puerto Serrano (Cádiz)

Un hombre ha fallecido tras un tiroteo producido después de atracar un banco con una escopeta en Puerto Serrano (Cádiz) y abrir fuego al salir de la entidad bancaria al verse sorprendido por agentes de la Policía Local. Por su parte, un agente ha resultado también herido leve por impacto en su chaleco antibalas. (Leer más https://acortar.link/UKYY66)

· La ministra de Vivienda reivindica ante Moreno el Plan Estatal y pide "agotar todas las vías" para un alquiler asequible

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado este jueves en Sevilla, en un acto de entrega de viviendas protegidas, junto al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Plan Estatal de Vivienda y la inversión de más de 1.600 millones en esta comunidad en los últimos años, mientras que ha apelado a "agotar todas las vías" para que haya alquileres asequibles. (Leer más https://acortar.link/aUqUXj)

· Muere un hombre golpeado por un caballo mientras cuidaba de animales en una hacienda de La Rinconada (Sevilla)

Un hombre de 54 años ha fallecido en la mañana de este jueves, 25 de junio, en La Rinconada (Sevilla) tras ser golpeado por un caballo en una hacienda de la localidad mientras trabajaba al cuidado de los animales. (Leer más https://acortar.link/BIEYht)

· El alcalde de Tíjola (Almería) se acoge a su derecho a no declarar investigado en el caso Mascarillas

El alcalde de Tíjola (Almería) y diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar tras comparecer como investigado por su faceta de empresario ante el juez que instruye el caso Mascarillas de Almería, que indaga sobre la presunta contratación irregular para el cobro de comisiones a través de la Diputación. (Leer más https://acortar.link/N7unl4)

· Intervenido casi un millón de euros a una red de narcotráfico en la Sierra de Cádiz

Agentes de la Guardia Civil han procedido a la explotación de la operación denominada 'Polifemo', por la que se investigaba el blanqueo de capitales correspondiente a una organización criminal asentada en la Sierra de Cádiz dedicada al tráfico de drogas, a la que se ha intervenido casi un millón de euros. Así, se han puesto a disposición judicial además de al líder de la organización, actualmente en prisión por tráfico de drogas, a otras cinco personas de su entorno más cercano. (Leer más https://acortar.link/g7eZby)