Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 18 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 18 de mayo hasta las 14 horas:

· Moreno apuesta por un gobierno del PP "en solitario" y avisa a Vox: "No sería razonable la búsqueda del sillón"

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un Gobierno andaluz "en solitario" y ha considerado que no sería "razonable ni sensato" que Vox buscara el "sillón" en el futuro ejecutivo autonómico. Así se ha pronunciado Juanma Moreno a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, convocada para analizar el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo, en las que el PP-A ha logrado 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta. (Leer más https://acortar.link/OJ5kQU)

· Gavira no concreta si Vox pedirá a Moreno entrar en la Junta: "Tenemos mucha prisa por cambiar de rumbo en Andalucía"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, no se ha querido pronunciar este lunes sobre si su formación pedirá al PP-A entrar en el Gobierno andaluz como condición para apoyar la investidura de Juanma Moreno como presidente, y ha querido dejar claro que tienen muchísimas "prisas por cambiar de rumbo en Andalucía". (Leer más https://acortar.link/UWdnEw)

· Montero asumirá su escaño para liderar la oposición en Andalucía sin asegurar si por cuatro años: "Voy minuto a minuto"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes a renunciar al escaño que actualmente mantiene en el Congreso por Sevilla "en el momento en que se constituya el Parlamento de Andalucía", para tomar posesión de su acta en la Cámara autonómica y ejercer desde ese momento como "jefa de la oposición" en esta comunidad, si bien no ha asegurado que vaya a permanecer en esa responsabilidad durante los cuatro años de legislatura. (Leer más https://acortar.link/nXNICS)

· Adelante descarta abstenerse para que Moreno no pacte la investidura con Vox: "Somos la oposición del futuro al PP"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha cerrado este lunes por completo la puerta a la posibilidad de abstenerse en la investidura del candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para evitar un pacto con Vox porque el resultado de las elecciones de este 17 de mayo convierte a su formación en la "oposición del futuro al PP". (Leer más https://acortar.link/Xpdw24)

· Maíllo reconoce el efecto del Gobierno de coalición en los resultados: "Uno tiene que asumir lo que hace"

El candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reconocido este lunes que el ser parte del Gobierno de coalición en la Nación ha tenido su efecto en los resultados electorales de Por Andalucía este 17M, en el que la confluencia ha mantenido los cinco escaños de 2022 pero ha sido sobrepasado por Adelante Andalucía, con ocho parlamentarios. (Leer más https://acortar.link/NYfgub)