Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 6 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 6 de abril hasta las 14 horas:

· Andalucía lidera con 8.836 personas la caída del paro en marzo hasta 579.638 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 8.836 personas en marzo en Andalucía en relación al mes anterior (-1,50%) hasta los 579.638 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el último año el desempleo acumula un descenso de 63.584 parados, lo que supone un 9,89% menos. (Leer más https://acortar.link/GojOW1)

· Pablo Iglesias critica que el acuerdo de Por Andalucía dejará sin diputados a Podemos: "Hay mucha gente indignada"

El exdirigente de Podemos, exvicepresidente del Gobierno y exministro, Pablo Iglesias, ha avisado este lunes de que el acuerdo sobre la confluencia Por Andalucía dejará "sin diputados" a Podemos en el nuevo Parlamento andaluz que surja tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/hjjUdC)

· Montero saluda el acuerdo de Por Andalucía y descarta un pacto con Moreno para evitar que Vox entre en la Junta

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha considerado este lunes una "magnífica noticia" el acuerdo alcanzado entre IU y Podemos para confluir en la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al tiempo que ha descartado un pacto con el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para evitar una hipotética entrada de Vox en el gobierno de la comunidad. (Leer más https://acortar.link/lTzDJi)

· La JEA desestima una denuncia del PSOE-A contra Canal Sur por "omitir" información del 'caso Mascarillas' de Almería

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha acordado desestimar una denuncia presentada por el PSOE-A contra la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y Canal Sur Televisión por presunta "vulneración de los principios de neutralidad, objetividad, veracidad y pluralismo informativo en periodo electoral" al hilo de la "omisión", en la programación de la televisión autonómica andaluza, de "cualquier información acerca de la citación judicial de personas investigadas en el denominado 'caso Mascarillas'", entre quienes figura el expresidente provincial del PP de Almería Javier Aureliano García. (Leer más https://acortar.link/42m8Gp)

· Mueren un hombre atropellado en la A-7 en Mijas y un motorista en un accidente en Málaga capital

Dos hombres han muerto en sendos accidentes de tráfico registrados en la madrugada de este lunes 6 de abril en la provincia de Málaga, en la capital y la localidad de Mijas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/9q7jIV)