Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 6 de abril a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 6 de abril hasta las 19 horas:

· Detenido por agredir con un hacha a un hombre y dos mujeres en Montefrío (Granada)

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre de 45 años acusado de agredir con un hacha a dos mujeres y otro varón en plena calle en la localidad de Montefrío (Granada) que han resultado heridos de diversa consideración y han sido trasladados al hospital. Los hechos han ocurrido cerca de las once de la mañana en la calle Fuente y Prado de la localidad. Las víctimas iban caminando y el agresor "sin mediar palabra" les ha atacado con el hacha, según ha relatado a Europa Press la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez. (Leer más https://acortar.link/rLX5to)

· Pablo Iglesias critica que el acuerdo de Por Andalucía dejará sin diputados a Podemos: "Hay mucha gente indignada"

El exdirigente de Podemos, exvicepresidente del Gobierno y exministro, Pablo Iglesias, ha avisado este lunes de que el acuerdo sobre la confluencia Por Andalucía dejará "sin diputados" a Podemos en el nuevo Parlamento andaluz que surja tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/hjjUdC)

· Montero saluda el acuerdo de Por Andalucía y descarta un pacto con Moreno para evitar que Vox entre en la Junta

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha considerado este lunes una "magnífica noticia" el acuerdo alcanzado entre IU y Podemos para confluir en la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al tiempo que ha descartado un pacto con el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para evitar una hipotética entrada de Vox en el gobierno de la comunidad. (Leer más https://acortar.link/lTzDJi)

· Andalucía lidera con 8.836 personas la caída del paro en marzo hasta 579.638 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 8.836 personas en marzo en Andalucía en relación al mes anterior (-1,50%) hasta los 579.638 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el último año el desempleo acumula un descenso de 63.584 parados, lo que supone un 9,89% menos. (Leer más https://acortar.link/GojOW1)

· La JEA desestima una denuncia del PSOE-A contra Canal Sur por "omitir" información del 'caso Mascarillas' de Almería

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha acordado desestimar una denuncia presentada por el PSOE-A contra la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y Canal Sur Televisión por presunta "vulneración de los principios de neutralidad, objetividad, veracidad y pluralismo informativo en periodo electoral" al hilo de la "omisión", en la programación de la televisión autonómica andaluza, de "cualquier información acerca de la citación judicial de personas investigadas en el denominado 'caso Mascarillas'", entre quienes figura el expresidente provincial del PP de Almería Javier Aureliano García. (Leer más https://acortar.link/42m8Gp)