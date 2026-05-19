Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 19 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 19 de mayo hasta las 14 horas:

· Detenido por matar a sus padres a tiros en El Ejido (Almería) y herir a su bebé de 7 meses y otra menor de 2 años

Un hombre de 25 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de sus padres a tiros en El Ejido (Almería) y de haber herido a otras cuatro personas, entre ellas su bebé de siete meses de edad así como una menor ajena a la familia de 21 meses, ambos ingresados en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor. (Leer más https://acortar.link/3o6eW3)

· Dos días de luto en una pedanía de Jerez por la muerte de dos hermanos con signos de violencia

La Guardia Civil de Cádiz está investigando la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han aparecido con signos de violencia en el interior de su vivienda en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera, que ha decretado dos días de luto oficial. (Leer más https://acortar.link/RXhE6I)

· Moreno pide a Vox que aclare si sus responsables en Andalucía "tienen capacidad de interlocución y acuerdo"

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reconocido este martes que Vox tiene la "llave de la gobernabilidad" en Andalucía, y le ha pedido que aclare si sus responsables en esta comunidad, entre ellos, el candidato a la Junta, Manuel Gavira, "tienen capacidad de interlocución y acuerdo" o las posibles negociaciones que se abran van a estar en manos de los dirigente nacionales del partido. (Leer más https://acortar.link/CLS7We)

· El alcalde de Jaén (PSOE) considera que "se tiene que dar una pensada" a un posible adelanto de las elecciones generales

El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE de la ciudad, Julio Millán, ha afirmado que "se tiene que dar una pensada" a un posible adelanto de las elecciones generales, al tiempo que ha apuntado que "muchos asuntos que no tienen que ver en la mejora diaria de la ciudadanía" por parte del Gobierno de España acaban "incidiendo en los resultados electorales". (Leer más https://acortar.link/V7Hu4c)

· Detenidos en un dispositivo antidroga en la Axarquía en el que abrieron fuego contra agentes

Agentes del Grupo de Udyco-Costa del Sol de la Comisaría Local del municipio malagueño de Vélez-Málaga han detenido a dos personas, un hombre de 51 años y a una mujer, durante un dispositivo antidroga en la zona de la Axarquía. Durante el mismo, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes que resultaron ilesos. (Leer más https://acortar.link/b3YVxO)