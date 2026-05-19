Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 19 de mayo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 19 de mayo hasta las 19 horas:

· Detenido por matar a sus padres a tiros en El Ejido (Almería) y herir a su bebé de 7 meses y otra menor de 2 años

Un hombre de 25 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de sus padres a tiros en El Ejido (Almería) y de haber herido a otras cuatro personas, entre ellas su bebé de siete meses de edad así como una menor ajena a la familia de 21 meses, ambos ingresados en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor. (Leer más https://acortar.link/3o6eW3)

· Moreno pide a Vox que aclare si sus responsables en Andalucía "tienen capacidad de interlocución y acuerdo"

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reconocido este martes que Vox tiene la "llave de la gobernabilidad" en Andalucía, y le ha pedido que aclare si sus responsables en esta comunidad, entre ellos, el candidato a la Junta, Manuel Gavira, "tienen capacidad de interlocución y acuerdo" o las posibles negociaciones que se abran van a estar en manos de los dirigente nacionales del partido. (Leer más https://acortar.link/CLS7We)

· Dos días de luto en una pedanía de Jerez por la muerte de dos hermanos con signos de violencia

La Guardia Civil de Cádiz está investigando la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han aparecido con signos de violencia en el interior de su vivienda en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera, que ha decretado dos días de luto oficial. (Leer más https://acortar.link/RXhE6I)

· El alcalde de Jaén (PSOE) considera que "se tiene que dar una pensada" a un posible adelanto de las elecciones generales

El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE de la ciudad, Julio Millán, ha afirmado que "se tiene que dar una pensada" a un posible adelanto de las elecciones generales, al tiempo que ha apuntado que "muchos asuntos que no tienen que ver en la mejora diaria de la ciudadanía" por parte del Gobierno de España acaban "incidiendo en los resultados electorales". (Leer más https://acortar.link/V7Hu4c)

· Moreno afirma que la imputación de Zapatero es algo "insólito" y recuerda su presencia en la campaña andaluza del 17M

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' es algo "insólito" y "muy grave", y ha recordado su presencia en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo apoyando a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero. (Leer más https://acortar.link/DItY5H)