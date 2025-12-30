Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 30 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 30 de diciembre hasta las 14 horas:

· El PSOE-A se ve ya "preparado" para afrontar las elecciones al margen de la fecha que Moreno elegirá según "le convenga"

El PSOE-A se reivindica "preparado desde ya" para afrontar las elecciones andaluzas previstas para el próximo año 2026 al margen de la fecha en la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), decida convocarlas según lo que crea que más "le convenga". Así lo ha venido a trasladar la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una entrevista concedida a Europa Press.

· La defensa del acusado de matar al niño de Garrucha (Almería) pide la anulación del registro de la vivienda

La defensa de Juan David R.C., el hombre investigado por el presunto asesinato del niño de cuatro años de Garrucha (Almería) a principios de diciembre, ha solicitado la anulación del registro realizado en la vivienda del arrestado al entender que se realizó "a sus espaldas", ya que no estuvo presente "ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a dicho derecho".

· La hostelería andaluza prevé cerrar 2025 con una facturación similar a 2024 y un crecimiento del 3,6% en contratación

El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, ha afirmado que el sector prevé cerrar 2025 con una facturación similar a la de 2024 y un crecimiento de en torno al 3,6% en contratación. En declaraciones a Europa Press, el presidente ha asegurado que "es una buena noticia y demuestra la fuerza que tiene nuestro sector en cuanto a la contratación y a la degeneración de empleo".

· Detenido en Úbeda (Jaén) un fugitivo condenado por agresión sexual a un menor de edad

La Policía Nacional ha detenido en Úbeda (Jaén) a un hombre de 48 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión tras haber sido condenado por agresión sexual a un menor en 2023.

· Los embalses andaluces cierran el año al 46,86% con 5.194 hm3 de agua acumulada, un 12,34% más respecto a 2024

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 46,86% (5.194 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un incremento de 1.368 hm3 y de 12,34 puntos respecto al cierre que experimentaron las reservas andaluzas en 2024, cuando contenían 3,826 hm3 y tan solo un 34,52% de agua acumulada, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.