Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 11 de marzo a las 14 horas

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 11 de marzo hasta las 14 horas:

· Una enfermera embarazada, ingresada en el Hospital Regional de Málaga por coronavirus

Una enfermera de 33 años, embarazada de 27 semanas, está ingresada en el Hospital Regional de Málaga tras dar positivo por coronavirus, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas. La joven, enfermera en un centro de salud, presenta una neumonía y está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además nueve extranjeros permanecen aislados durante 14 días por coronavirus en un hotel en Torremolinos (Málaga).

· El Parlamento andaluz suspende su actividad ante la ausencia de Vox por el positivo de Ortega Smith en coronavirus

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado este miércoles por unanimidad suspender la actividad de la Cámara desde esta misma tarde después de que el grupo de Vox haya comunicado que sus diputados no asistirán a las comisiones previstas por razones de "seguridad y prudencia" ante el "riesgo de un eventual contagio" por coronavirus, ya que acudieron el pasado fin de semana a la asamblea general de su partido y se ha conocido que el secretario general, Javier Ortega Smith, ha dado positivo.

· La Roma no viaja a Sevilla y no jugará el partido de Liga Europa

La AS Roma ha confirmado este miércoles que no viajará a Sevilla, una vez que no fue autorizado su vuelo, para la disputa de la ida de los octavos de final de la Liga Europa que se debía jugar, a puerta cerrada, este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

· Cinco detenidos en La Línea (Cádiz) por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

La Guardia Civil ha desplegado un centenar de agentes a primera hora de este miércoles en los municipios gaditanos de La Línea de la Concepción y San Roque en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Hasta el momento se han producido cinco detenciones, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

· La Hermandad de los Estudiantes de Sevilla suspende el ensayo de costaleros para prevenir el coronavirus

La Hermandad de los Estudiantes de Sevilla ha decidido suspender el ensayo de los costaleros como "medida de contención sanitaria" ante la propagación del coronavirus en la capital andaluza. En cuanto a los cultos en su capilla, pide a sus hermanos seguir las recomendaciones dadas por el Arzobispado a principios de mes y, en cualquier caso, que "se atengan a lo que pueda disponerse por las autoridades sanitarias y/o eclesiásticas".