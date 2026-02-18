Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 18 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 18 de febrero hasta las 19 horas:

· Moreno crea una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz y pide al Gobierno la "misma preocupación" que por Rodalies

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles la creación de una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas, con el fin de evaluar la seguridad del tráfico ferroviario. La Junta llamará a otras administraciones a participar en esta comisión. En su intervención tras el Consejo de Gobierno excepcional en Adamuz, Moreno ha exigido que Andalucía tenga "exactamente el mismo trato que otras comunidades" porque, ha dicho, "he visto mucha preocupación por el Cercanías de Cataluña y quiero la misma preocupación por Andalucía, donde hay un importante déficit" en infraestructuras ferroviarias. (Leer más https://acortar.link/Uewdz6)

· La investigación del accidente de Adamuz se centra en las vías pendiente de las cajas negras un mes después del siniestro

La investigación del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido hace justo un mes se centra en las vías donde descarriló el tren Iryo destino Madrid, que en unos segundos colisionó con el Alvia que se dirigía a Huelva el pasado 18 de enero a las 19,45 horas. A la vez está pendiente la apertura de las cajas negras de ambos trenes en presencia de la autoridad judicial --la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos--, que lleva la causa y que ahora tramita las denuncias (34) y la pieza separada de acción popular para resolver la admisión de la personación como acusaciones populares de siete entidades, partidos políticos y asociaciones. (Leer más https://acortar.link/WmTX54)

· Las víctimas del accidente de Adamuz ultiman constituirse en asociación para exigir responsabilidades y "la verdad"

Cuando se cumple un mes del trágico accidente de Adamuz (Córdoba), que supuso la muerte de 46 personas y se saldó con más de un centenar de heridos de los trenes Alvia e Iryo que descarrilaron a la altura del municipio cordobés, los heridos y las familias de las víctimas celebrarán la asamblea constituyente de una asociación "apolítica" que "lo único que busca" es "responsabilidades" y que "se sepa la verdad". (Leer más https://acortar.link/SJmQjJ)

· Autorizada la vuelta a casa de los vecinos de otras 80 viviendas en Grazalema (Cádiz)

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha anunciado la reducción del área de exclusión en Grazalema (Cádiz) con la autorización de vuelta a casa de 65 vecinos de otras 80 viviendas, según una publicación en su cuenta oficial de redes sociales recogida por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/mMrnO4)

· La conexión Madrid-Andalucía continúa con retrasos de más de una hora tras 24 horas de recuperación del servicio

El segundo día de la vuelta de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía contínua con retrasos generalizados de hasta casi una hora, y algunos de más de 70 minutos, además de una incidencia ya solucionada en la línea Ave Madrid-Sevilla a la altura de la estación Los Gavilanes. (Leer más https://acortar.link/t1PEZ6)