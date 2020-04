Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 17 de abril a las 14 horas

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 17 de abril hasta las 14 horas:

· Andalucía suma 28 muertes por coronavirus con un ligero repunte diario de contagios hasta los 11.053 casos confirmados

Andalucía alcanza los 11.053 contagiados por coronavirus, 246 más en 24 horas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son ya 940, lo que supone 28 más en relación al jueves, cuando se registraron 47 muertes en 24 horas. Los 246 nuevos positivos de este viernes suponen un crecimiento del 2,2% en tasa diaria, ligeramente superior al 2% registrado este jueves, pero mantienen la tendencia de incremento contenido de las últimas semanas. Por su parte, la cifra de 28 fallecidos en 24 horas supone una ralentización tras el repunte de 47 muertes registrado este miércoles y sitúa la tasa diaria de aumento en el 3%. El aumento diario de hospitalizados e ingresados en UCI sigue ralentizado. (Leer más https://bit.ly/3evUCjy)

· Detenidos en Nerja (Málaga) por llevarse a su hijo de siete años tutelado por la Junta

El Grupo de Menores de la Unidad de Policía Adscrita a Andalucía en la provincia de Málaga detuvo en la localidad de Nerja, el pasado 2 de marzo, a dos personas de 27 y 39 años por un presunto delito contra los derechos y deberes familiares, tras haber sustraído a su hijo, un menor de siete años tutelado por el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. (Leer más https://bit.ly/2VgXLwg)

· Andalucía apuesta por garantizar la adquisición individual de mascarillas en farmacias tras el confinamiento

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ve necesario "garantizar la adquisición individual por parte de la ciudadanía de material de protección --especialmente, mascarillas y guantes-- durante la fase de desconfinamiento" de la crisis sanitaria del coronavirus, "a través de las oficinas de farmacia y demás establecimientos legalmente autorizados". (Leer más https://bit.ly/2z962K2)

· Denunciado en Marbella (Málaga) por sacar a pasear una oveja durante el confinamiento

La Guardia Civil ha denunciado a una persona que se encontraba paseando una oveja de su titularidad que carecía de identificación, programa sanitario obligatorio y registro de explotación para la posesión del animal en una urbanización de la localidad malagueña de Marbella incumpliendo lo establecido en el real decreto que regula los movimientos de personas durante el periodo del estado de alarma. (Leer más https://bit.ly/3blKYOA)

· Celaá responde a Andalucía que "no corresponde al Ministerio" fijar los suspensos con los que se puede titular o pasar curso

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado que "no corresponde al Ministerio" fijar un número de suspensos con el que los alumnos pueden promocionar o titular este curso escolar marcado por la crisis del coronavirus y la suspensión de las clases presenciales. Celáa se ha pronunciado de este modo en una entrevista con Europa Press después de que Andalucía, junto a otras comunidades, advirtiese de que no dará su conformidad al documento de acuerdo planteado en la Conferencia Sectorial si el Ministerio no fija criterios comunes a todo el Estado en lo referente a la promoción, titulación y permanencia en todas las enseñanzas. (Leer más https://bit.ly/3albG8x)