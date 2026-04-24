Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 24 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 24 de abril hasta las 14 horas:

· El PP-A roza una nueva mayoría absoluta en Andalucía con casi 18 puntos de ventaja sobre el PSOE-A, según el CIS

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 43,6% de los votos y una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados, según el estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral. (Leer más https://acortar.link/5YjuT0)

· De la Torre sobre el AVE directo de Málaga-Madrid: "Necesitamos tener las dos vías operativas sin fragilidad en ninguna"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a valorar este viernes la reanudación del AVE directo con Madrid para el próximo 30 de abril, pero ha incidido en que "necesitamos tener las dos vías perfectamente operativas, sólidamente defendidas, sin fragilidades en ninguna; la fragilidad del muro, es un ejemplo, o la fragilidad del túnel". "Bien es verdad, y ya dije, que es una vía, y necesitamos que haya los dos vías, en cuanto pueda ser", lo que "nos da una mayor seguridad", ha afirmado. (Leer más https://acortar.link/8XFK1I)

· Activado el Plan de Emergencias para garantizar la seguridad durante el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez (Cádiz)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía por la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz). Como director del plan, ha puesto en marcha este dispositivo, que tiene como objetivo prevenir riesgos y garantizar la seguridad y protección de los miles de aficionados que se darán cita entre este viernes y el domingo 26 de abril en el circuito. (Leer más https://acortar.link/rvlZjy)

· Declaran culpable a un hombre por matar a su mujer y enterrar el cuerpo bajo hormigón en una nave industrial en Málaga

Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al hombre acusado de estrangular a su mujer, tras decirle esta que quería el divorcio, y mantener enterrado el cuerpo bajo hormigón en una nave de un polígono industrial de Málaga capital durante seis meses en marzo de 2022. Según han señalado fuentes judiciales, el jurado ha tenido en cuenta las circunstancias que agravan la pena de genero y parentesco, planteadas por la Fiscalía; por lo que, tras la lectura del veredicto, las acusaciones han mantenido su petición de 15 años de prisión. (Leer más https://acortar.link/5vYXZB)

· Dos policías locales de Algeciras (Cádiz) heridos tras embestir un detenido por drogas su coche contra ellos

La Guardia Civil y la Policía Local de Algeciras han detenido a una persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras una peligrosa huida que ha dejado dos agentes locales heridos, al embestir el arrestado su vehículo contra un coche patrulla. Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando una patrulla que se encontraba realizando un punto de verificación en Torreguadiaro, en el término municipal de San Roque, dio el alto reglamentario al conductor de un turismo. (Leer más https://acortar.link/8a1ABG)