El CIR de la Mezquita-Catedral de Córdoba gana el premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas 2026

Una de las salas expositivas del CIR de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha dado a conocer los proyectos distinguidos con los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en el Patrimonio Cultural y Natural de España, un reconocimiento que desde 2012 "pone en valor iniciativas ejemplares que ofrecen soluciones sostenibles, innovadoras y transferibles para la conservación, interpretación y difusión del patrimonio" y, en la categoría de señalización y difusión del patrimonio cultural y natural, el premio ha sido para el Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Por su parte y según ha informado Hispania Nostra en una nota, las otras dos categorías han sido otorgadas a proyectos igualmente destacados. Así, en la categoría de conservación del patrimonio como motor de desarrollo económico y social, el galardón ha recaído en la rehabilitación de la Sala Capitular, el zaguán y la portada de la Catedral de Toledo, mientras que en la categoría de intervención en el territorio o en el paisaje, el jurado ha decidido otorgar el galardón a la restauración y conservación integral del cargadero de Dícido, en Castro Urdiales (Cantabria).

Estos premios buscan "visibilizar proyectos que sirvan de referencia de excelencia para futuras intervenciones, poniendo de relieve cómo el patrimonio cultural y natural puede enriquecer comunidades y consolidarse como legado vivo".

La Unesco define las buenas prácticas como aquellas acciones que destacan por su innovación, eficacia, sostenibilidad, ejemplaridad y transferibilidad, criterios que han orientado al jurado en su selección y, por eso, a través de este premio, Hispania Nostra reconocer "un proyecto que, no solo preserva un bien cultural y artístico único, sino que también mejora su accesibilidad, impulsa un modelo sostenible de gestión patrimonial y enriquece la experiencia de los visitantes".

Además, "refuerza el patrimonio de Andalucía al poner en valor la Mezquita-Catedral y la riqueza histórica de la ciudad de Córdoba, consolidando este monumento y su entorno urbano como un referente cultural y turístico para futuras intervenciones en todo el territorio", según ha afirmado la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, cuenta con un legado histórico y artístico de enorme valor. Para acercar este patrimonio a los visitantes y ampliar la oferta cultural de la ciudad, el Cabildo Catedral ha inaugurado el Centro de Información y Recepción del Patio de San Eulogio.

El proyecto se ha desarrollado en dos fases, la primera se centró en la rehabilitación integral del edificio, mientras que la segunda se dedicó al desarrollo museográfico, dotando al centro de un discurso cohesionado y de recursos de última generación.

Concebido como espacio de acogida previo a la visita al monumento, el centro funciona como lugar de encuentro, orientación e información, permitiendo a los visitantes prepararse y comprender las claves históricas, artísticas y espirituales del templo antes de acceder al interior.

El jurado ha destacado que "el nuevo Centro de Información y Recepción responde a la necesidad de los más de dos millones de visitantes anuales, de perfiles muy heterogéneos, de disponer de información preparatoria y contenidos educativos. Además, recupera un espacio que estaba en desuso y con un estado de conservación deficitario, convirtiéndose por sí mismo en una oportunidad de visita adicional y en un referente para la difusión del patrimonio cultural".

Gracias a esta intervención, la Mezquita-Catedral de Córdoba, no solo mejora la experiencia de los visitantes, sino que se consolida como un modelo de gestión patrimonial que combina conservación, educación y turismo sostenible.

Los proyectos premiados por Hispania Nostra muestran cómo "la protección del patrimonio puede ir de la mano de la innovación, la sostenibilidad y la participación social". Más allá de su valor histórico y artístico, "son ejemplos vivos de cómo la herencia cultural y natural de España puede inspirar nuevas generaciones, enriquecer las comunidades y consolidarse como motor de desarrollo y de identidad. Conservar el pasado no es un acto estático, es un compromiso con el futuro, un legado que transforma lugares y vidas".