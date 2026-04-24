El CIS da la victoria al PP en la provincia de Jaén con un PSOE que podría perder un escaño

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JAÉN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da la victoria al PP en las elecciones del 17 de mayo en la provincia de Jaén, a la que le corresponden once parlamentarios.

Según el avance de resultados del estudio 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía', el PP conseguiría entre seis y siete parlamentarios --actualmente tiene seis-- con una estimación media en votos del 49,2 por ciento, mientras que el PSOE mantendría los cuatro actuales, aunque podría perder uno.

De esta forma, el PSOE obtendría entre tres y cuatro parlamentarios, con el 26,3 por ciento de los votos. Por último Vox, que actualmente tiene un parlamentario por la provincia, conseguiría el 10,8 por ciento de los votos lo que supondría una representación de entre uno y dos parlamentarios en la Cámara andaluza, según el avance del CIS.

Adelante Andalucía y la coalición de izquierdas de Por Andalucía no obtendrían representación por la provincia al darle el CIS una estimación de voto del 4,4 y 4,2 por ciento, respectivamente.

Según dicho informe, tampoco obtendría representación el partido provincial Jaén Merece Más (JM+) que se quedaría fuera por segunda vez con una estimación de voto de un 1,4 por ciento. En las elecciones de 2022, este partido logró 18.685 votos que supusieron el 5,8 por ciento de los votos, ahora, según este avance, registrarían una caída de 4,4 puntos.

Tras las elecciones autonómicas de junio de 2022, la provincia de Jaén ha estado representada en el Parlamento andaluz por seis parlamentarios del PP, cuatro del PSOE y uno de Vox.