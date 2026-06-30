Colectivos exigen un estudio de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Almanzora-Lorca como tramo del Corredor Mediterráneo

Antigua estación de Baza AAF Comarca de Baza - COLECTIVOS POR REAPERTURA DE LÍNEA FÉRREA

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, Comarca de Guadix por el Tren y la Plataforma Provincial Granada por el Tren han pedido un estudio informativo de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Almanzora-Lorca como un tramo del Corredor Mediterráneo tras la presentación, en el marco de la Mesa por el Tren, del informe técnico-ambiental, económico y financiero de la Universidad de Granada (UGR) sobre la reapertura de dicha línea.

Los colectivos exigen al Consejo Asesor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al propio ministro Óscar Puente, incluso con la colaboración de la Junta de Andalucía, que se realice lo antes posible el estudio informativo para reabrir la línea dentro del trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo y se eleve a la Unión Europea como un tramo de éste, en unos momentos en los que se está definiendo la conexión entre Almería, Granada y Antequera en dicho corredor.

Los referidos colectivos han dado cuenta en un comunicado de esta petición que se alinea por la adoptada por la propia Mesa por el Tren, toda vez que el informe de la UGR --institución académica que también se ha sumado a la Mesa-- detectó carencias en el análisis previo que descartó la recuperación de esta conexión ferroviaria.

Las dos plataformas y la asociación acusan al Ministerio de "discriminación" y tachan de "infame" el informe previo de no viabilidad para la reapertura de la línea emitido por el departamento de Puente a finales de 2023. "Es lamentable que, pese a disponer de 24 meses y de un presupuesto de más de un millón de euros (del que no se gastó ni 1/3) se presentó un trabajo parcial y erróneo a sabiendas, que minimiza los numerosos beneficios y rentabilidad de la reapertura y maximiza exageradamente sus pocos déficits, al contrario de lo realizado en informes similares de infraestructuras ferroviarias en otros territorios de España", critican.

"Es doloroso comprobar las deficiencias a nivel económico, urbanístico, de movilidad sostenible y de demanda mercancías/pasajeros del informe estatal destapadas por el informe de la UGR, tantas que incluso incumplen compromisos del Gobierno de España" señala el portavoz de los colectivos, Antonio Francisco Martínez.

En palabras de los representantes de estos colectivos ha quedado demostrado que el único fin del informe ha sido "callar la boca a una justa reivindicación que lleva décadas demostrando que la vuelta de este tren es viable, rentable y muy necesaria". "Y esto no lo puede consentir la sociedad de estas comarcas del sureste", añaden.