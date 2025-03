Comida a personas sin recursos o un centro de estimulación precoz: la acción social de las cofradías andaluzas

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Se acerca la Semana Santa, una fecha muy señalada en el calendario de muchas localidades de Andalucía, en la que el público puede disfrutar del arte desplegado por las hermandades. La actividad de las cofradías alcanza entonces una mayor visibilidad; sin embargo, más allá del culto interno y externo, se encuentra la parte menos pública de estas entidades: su acción social.

En este sentido, una de las obras solidarias que sí cuenta con más repercusión, al menos en Sevilla, es el Centro de Estimulación Precoz de la hermandad del Buen Fin. En declaraciones a Europa Press, su hermano mayor, Carlos Pérez, destaca la iniciativa como "buque insignia" de la caridad de la cofradía, que atiende de forma gratuita a casi 400 menores de entre 0 y 11 años.

La estimulación precoz es un tratamiento multidisciplinar dirigido a menores con algún tipo de afección neurológica, psicomotora o sensorial. Fundado en 1982, el centro estaba enfocado en su origen en niños de hasta 6 años, aunque desde 2018 cubre también a menores hasta la franja de edad mencionada.

Actualmente se apoya en un convenio con la Junta de Andalucía para la Atención Temprana (niños de entre 0 y 6 años), y en el uso de becas del Gobierno para cubrir la atención hasta 11 años, y se financia también a través de dotación de la hermandad y sus hermanos o de donaciones.

"Para mí el centro lo es todo. Nos sentimos franciscanos, y sentirnos franciscanos es hacer el bien de los demás", señala Carlos Pérez, que enumera otras actividades solidarias de la cofradía como puede ser la colaboración con economatos.

La acción social también es una "pata importante" de las Reales Cofradías Fusionadas de Málaga, subraya su hermano mayor, José Manuel Álvarez. Prueba de ello es la Fundación Lágrimas y Favores, fundada en 2010 por el actor Antonio Banderas, que "empezó tímidamente y ha ido creciendo" en este periodo.

Actividades como la gala Starlite o la celebración de exposiciones, así como las donaciones de particulares y organizaciones, según refleja la cofradía en su web, financian una fundación que ha repartido desde su origen más de 2,2 millones de euros a proyectos sociales.

De sus tres líneas de actuación fundamentales, la principal es el convenio con la Universidad de Málaga para el reparto de becas de movilidad a estudiantes sin recursos. Además, destaca la ayuda a enfermos terminales en colaboración con la Fundación Cudeca y el apoyo a través de Cáritas Parroquial a familias desfavorecidas.

También colabora con el alquiler del economato de la Fundación Corinto, otra de las actividades destacadas de la cofradía, diferenciada de la Fundación Lágrimas y Favores. Conformada por 31 hermandades, ayuda económicamente a unas 600 familias necesitadas a adquirir alimentos, con voluntarios de estas organizaciones como personal del economato.

No obstante, es Cáritas la organización con la que más contribuye la cofradía, sea mediante la Fundación Lágrimas o de la aportación directa de la obra social de la hermandad, ha explicado Álvarez, que, a pesar de la juventud de sus fundaciones, añade que la corporación ha tenido presente "desde siempre" la caridad.

Para Manuel Garrido, hermano mayor de El Perdón (Cádiz), la acción social le da "un plus de vida" a la cofradía. "Siempre hay cosas que hacer, pero no tenemos contenido para todo el año y esa actividad lo suple", indica el cofrade. En este sentido, recuerda que en la 'tacita de plata' es obligado que las corporaciones destinen un mínimo del 10% de los ingresos a acción social, según normativa del Obispado, aunque su cofradía "ha alcanzado hasta el 29,5%".

Su actividad solidaria más importante lleva por nombre 'Madrugá de los sin techos', a la que dirige un 60-70% de su presupuesto a caridad, y que, en mayo, explica Garrido, "hace seis años". En colaboración conjunta con la comunidad marianista y voluntarios externos, la iniciativa ofrece cenas a personas sin hogar. Lo hace cada martes del año, a excepción del Martes Santo por cuestión de operatividad, además de proporcionar almuerzo los 31 de diciembre.

De forma general, 'Madrugá de los sin techo' presta servicio a los que "no van a los comedores", quienes no quieren desplazarse o cumplir ciertas normativas, según indica. Por este motivo, tras efectuar los preparativos necesarios en la Casa Hermandad, los colaboradores realizan una ronda por las calles para repartir alimentos.

Suelen ir por el casco antiguo, aunque "estamos llegando ya a la Parroquia de San José en Puerta Tierra". "Nos faltaría dar un paso más cuantitativo para cubrir toda la ciudad, aunque económicamente es inviable", señala el hermano mayor de El Perdón.

Además de esta iniciativa, la cofradía también cubre "gran parte" del desayuno de la asociación Calor en la Noche, que ofrece comida a personas sin recursos, y "monta campañas puntuales conforme nos lo van pidiendo" comedores sociales como Valvanuz, 'María Arteaga' o las Hermanas de la Cruz.

Los ingresos para poder atender las acciones solidarias de la hermandad, con una inversión de más de 70.000 euros en 2024, han sido donaciones de los benefactores de la bolsa, hermanos de la Cofradía, hermanas bordadoras, devotos, Obra Social de 'La Caixa', empresas colaboradoras, fundaciones, la venta de artículos de recuerdos y la propia cofradía.

El diputado de Caridad de la hermandad de la Amargura de Sevilla, Rafael Posadas, traslada que una acción social de especial incidencia en su cofradía es el Fondo Santa Ángela de la Cruz. Fundado en 2011, su origen se remonta a la venta de una vivienda que había sido recibida en herencia de un hermano, cuyo dinero se estableció como producto financiero, lo que sirve de ganancia para el fondo.

No obstante, su rentabilidad ha ido mengüando con el tiempo, haciéndose necesaria la organización también de diferentes actividades para cumplimentar esta vía, como un certamen de bandas celebrado en 2023. Hasta ahora, la iniciativa ha alimentado más de 20 proyectos sociales, con una inversión total de 90.000 euros, siendo la "inclusión social" la nota común de todos ellos.

Aparte del fondo, la diputación de Caridad aborda en estos momentos diferentes líneas de actuación, enfocadas sobre todo a la asistencia a miembros de la cofradía. Entre ellas, se encuentra la visita a hermanos en cama o el costeo de un 75% del carné utilizado por hermanos sin recursos para adquirir alimentos en el economato social Casco Antiguo.

Para Posadas, la acción social representa "dar sentido" a la razón "por la que nos vestimos de nazarenos todos los domingos de Ramos". "Si detrás no hay una acción social, no sirven ni las bandas, ni las flores, ni el cortejo. Es un pilar fundamental", abunda el cofrade.

LAMENTAN EL POCO CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN SOCIAL

Los miembros de las cuatro cofradías andaluzas, más allá de referir que su actividad social sea o no renombrada, coinciden en que la acción solidaria de las hermandades "no es muy conocida". Así, Carlos Pérez lamenta que "hay muchísimas labores de muchísimas hermandades que no las conoce nadie". "La mayoría lo que ve es un palio y mantos bordados, pero hay un porcentaje muy importante que se destina a acción social", explica por su parte José Manuel Álvarez.

El hermano mayor de El Perdón defiende que hay que hacer visible la acción social, ante lo que ha reprochado que "muchas veces somos los cofrades los que no nos hemos encargados de hacer visible esa acción". El diputado de Caridad de la Amargura, por su parte, traslada que "habría que hacer más eventos", pero también incide en reducir la burocracia administrativa para ello.