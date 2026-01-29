Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz (Córdoba) tras el siniestro del día 18 con 45 muertos

Tramo de vía en Adamuz con personal por el accidente ferroviario. A 20 de enero de 2026, en Adamuz (Córdoba, Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

Personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comenzado este jueves los trabajos de reparación de la vía del tren a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz tras el siniestro ferroviario del domingo 18 de enero que causó 45 fallecidos y más de 120 heridos debido al descarrilamiento de un tren Iryo, dirección Madrid, con el que colisionó lateralmente un tren Alvia, dirección Huelva, que posteriormente se salió de la vía y registró el mayor número de víctimas.

Al respecto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado que este miércoles se ha recibido la autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente y el objetivo es que "esté concluida en un plazo aproximado de diez días naturales". "Tras la reposición, se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", ha subrayado.

Mientras, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, valoraba que el Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, responsable de la investigación del siniestro ferroviario del término municipal cordobés de Adamuz, haya autorizado que ya se puede acceder a la zona y "eso garantiza que se pueda trabajar para el restablecimiento de todo el tramo que se ha visto afectado de la infraestructura".

En declaraciones a los periodistas, el representante del Ejecutivo central resaltó que dicha medida autorización llega "una vez que ya se ha determinado que todas las pruebas que eran necesarias, todos los vestigios, indicios y fotografías periciales que había que practicar en el entorno donde estaba situado el accidente ya se habían producido y estaban a disposición judicial", de modo que "ya no hay necesidad de mantener acordonada la zona y con la prohibición de acceder al espacio o llevar a cabo ningún tipo de alteración del mismo".

De este modo, subrayó que "ya están trabajando de nuevo de forma rápida", después de que "la parte de la catenaria afectada sí se había restablecido ya prácticamente en su totalidad", a lo que ha agregado que "las tareas de mantenimiento, que son las que vienen establecidas en todos los protocolos de seguridad, se llevan a cabo, no ahora porque lamentablemente haya ocurrido este accidente tan trágico, sino de forma totalmente permanente y continua, de acuerdo a los protocolos que establecen los técnicos".