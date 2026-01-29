Puente dice que la línea Madrid-Andalucía "no está abandonada ni olvidada" y ensalza la respuesta institucional

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (C), comparece para dar cuenta del caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la que ocurrió el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero, "no está olvidada ni abandonada", al mismo tiempo que ha defendido que la respuesta del conjunto de la sociedad y de todas las instituciones "ha estado a la altura".

Durante su intervención en el Pleno del Senado de este jueves, el ministro ha reiterado que la renovación a la que fue sometida esta línea en los últimos años fue integral, aclarando que el término 'integral' no supone levantar todas las vías y cambiarlas, sino actuar "de manera progresiva, ordenada y compatible" con la explotación ferroviaria, sustituyendo los elementos que lo requieran con arreglo a criterios técnicos.

"No se toman decisiones aleatorias, sino que se hace conforme a un criterio técnico, y todas las actuaciones realizadas en la renovación están respaldadas por contratos públicos con pliegos técnicos detallados", ha argumentado.

Puente ha explicado, como ejemplo, que la línea cuenta con aproximadamente 1,6 millones de traviesas en vías generales. Aunque en un primer momento solo se propuso la sustitución de un número limitado, tras posteriores inspecciones se decidió abordar una renovación generalizada por fases.

En cuanto al carril, las actuaciones se realizaron de manera progresiva y basada en inspecciones técnicas. "No se ha optado por una sustitución indiscriminada, sino por intervenir cuando los parámetros de seguridad y estado así lo exigen, conforme a la normativa ferroviaria y a la buena práctica técnica", ha explicado.

En cuanto a la respuesta de las instituciones, Puente ha agradecido "la unidad y la lealtad" que asegura que han mostrado todas las instituciones: "Es digna de mención y de elogio", incluyendo los servicios de emergencia y sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas de Adamuz.

"Soy consciente de que no hay palabras para describir adecuadamente el dolor que causan estas tragedias, pero también permiten medir la capacidad de respuesta de una sociedad, y la nuestra -quiero decirlo alto y claro- ha estado a la altura. Entre todos los servidores públicos que han participado en las tareas de rescate, ha sido ejemplar", ha enfatizado.