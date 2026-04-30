La Comision Provincial del PFEA de Córdoba aprueba el presupuesto para este ejercicio con más de 30 de millones

Archivo - Reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, Ana López, ha presidido este jueves la primera reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2026, a la que ha asistido la directora provincial del SEPE, Alicia Vílchez.

El presupuesto para este ejercicio, que ha sido aprobado por unanimidad, es de 30.256.945,25 euros. Del total, 23.839.447,16 euros se destinarán a Garantía de Rentas y 6.417.498,09 euros a Generadores de Empleo Estable. Esta cuantía supondrá alrededor de 290.000 jornales, al igual que sucedió en el ejercicio anterior.

Según ha destacado la subdelegada del Gobierno, "como ya pasó el año anterior, habrá dos convocatorias: una para Garantía de Rentas, con concesión directa, y otra para proyectos Generadores de Empleo Estable mediante convocatoria de concurrencia competitiva, conforme a la Ley General de Subvenciones".

Entre los criterios de selección se hará especial hincapié en aquellos proyectos que se hayan presentado que mejoren la empleabilidad en competencia y empleos que fomenten la capacitación digital o que se centren en el medio ambiente. Otra de las líneas de actuación a la hora de la selección de iniciativas es que estén integradas dentro del principio de igualdad.

"Generalmente, en los proyectos de PFEA suele haber más mujeres contratadas que hombres, lo que significa que la lucha por el reto demográfico también cuenta con la incorporación de las mujeres al mundo laboral como ancla de las familias al territorio", ha aseverado.

Los proyectos cuya mano de obra está financiada por los fondos PFEA también son vertebradores de la economía local y comarcal. "Son iniciativas que, al fomentar el anclaje de la población al municipio, generan también importantes beneficios a las empresas que se encuentran instaladas en la zona", ha resaltado López.

Asimismo, la mejora de las infraestructuras que traen aparejadas estos trabajos "facilita que otras empresas valoren su instalación en estas localidades, con lo cual, como efecto secundario, promueven también la creación de empleo y la mejora de la vida de las familias asentadas en estos municipios", ha destacado la subdelegada del Gobierno.

PLAN EXTRAORDINARIO

También, ha informado de que en las próximas semanas se aprobará el Plan Extraordinario de 50 millones de euros, que es una medida complementaria y cuyo marco lo establece el Real Decreto-ley 5/2026 que, como con la DANA, seguirá la misma línea de subvenciones nominativas a corporaciones locales para financiar contrataciones de personas trabajadoras desempleadas, gestionado por el SEPE.

Los municipios que podrán beneficiarse serán los que determine la Comisión de Evaluación del artículo 7.2 del mencionado Real Decreto-ley 5/2026.

La directora provincial del SEPE ha destacado que la propuesta de reparto de los fondos seguirá los criterios marcados "a nivel regional y nacional".

La publicación de los extractos de las convocatorias se realizará a mediados del mes de mayo y la presentación de las solicitudes se realizará electrónicamente a través de la Sede Electrónica del SEPE ('https://sede.sepe.gob.es/portalSede/es/'). La fecha para completar o perfeccionar expedientes, tanto en Garantía de Rentas como en Generadores de Empleo Estable, será hasta el 15 de octubre de 2026.