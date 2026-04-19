La compañía andaluza Magtel impulsará en Tineo la mayor central hidroeléctrica de Asturias. - MAGTEL

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza Magtel, a través de su filial La Barca Energía, ha sido propuesta por el Gobierno de España como adjudicataria del nudo de conexión de Narcea, para construir en Tineo "la mayor central hidroeléctrica de Asturias, con una inversión estimada de 323 millones de euros y 320 MW de potencia".

Según ha difundido Magtel en su página web, consultada por Europa Press, la futura central hidroeléctrica reversible de La Barca, "concebida como un gran sistema de almacenamiento mediante bombeo, permitirá integrar más renovables en la red, mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y avanzar en la descarbonización del mix energético".

El proyecto, que prevé "una importante creación de empleo, incorpora a antiguos trabajadores de la central térmica de Soto de la Barca y se enmarca en la iniciativa 'Blue Storage', reconocida recientemente como finalista en los Premios RenMad Almacenamiento 2026 por su carácter innovador en soluciones de almacenamiento energético a gran escala".

Precisamente, Magtel presentó en RenMad 2026 su visión para el desarrollo del almacenamiento energético a gran escala. La compañía apuesta por las centrales hidroeléctricas reversibles (CHR), pues estas instalaciones "aportan estabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico" y "su papel es clave ante el aumento de la generación renovable".

Magtel expuso en RedMad 2026 las claves técnicas y funcionales de este tipo de infraestructuras, así como el papel activo que la compañía está desempeñando en su impulso a nivel nacional, al considerar la importancia del almacenamiento reversible, pues "esta tecnología refuerza la seguridad de suministro y facilita la integración de renovables", en el marco de "una transición real hacia un modelo energético más sólido, con el que también se compromete la compañía andaluza.

Los dos proyectos estratégicos presentados más representativos en materia de almacenamiento hidroeléctrico que desarrolla Magtel son, el ya mencionado de Tineo, y la también CHR de Grandas de Salime, una infraestructura ubicada en esta otra localidad asturiana y que "se proyecta como una pieza clave para aportar una elevada capacidad de almacenamiento con largos periodos de descarga, permitiendo cubrir picos de demanda y gestionar excedentes renovables".

De esta forma, Magtel interviene como "agente activo en la transición energética, apostando por tecnologías de almacenamiento que permiten una mayor resiliencia del sistema y una gestión avanzada de la energía", señalando que "las CHR se han consolidado como una de las herramientas más eficaces para responder a los retos derivados del avance de la generación renovable, y Magtel continúa reforzando su posición como referente en su diseño, desarrollo e implementación".