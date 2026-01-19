La compraventa de viviendas en Andalucía volvió a aumentar en noviembre, un 16,2%, y suma 3 meses de ascenso

Compraventa de viviendas Andalucía. Imagen de archivo. - AVINTIA

SEVILLA, 19 ENERO(EUROPA PRESS)

La compraventa de viviendas en Andalucía ha crecido un 16,2% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), hasta sumar un total de 11.988 operaciones y encadena tres meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, las 11.988 compraventas de viviendas suponen "el segundo mejor dato de este índice en un mes de noviembre en la región de la serie histórica".

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Andalucía, 10.976 se realizaron sobre viviendas libres y 1.012 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 3.218 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 8.770 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 18.150 operaciones sobre viviendas. Además de las 11.988 compraventas, 3.075 fueron herencias, 378 donaciones y 14 permutas. En total, se transmitieron en Andalucía 29.146 fincas urbanas a través de 19.289 compraventas, 4.338 herencias, 615 donaciones, 33 permutas y 4.871 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.965 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.938 herencias, 1.985 compraventas, 165 donaciones, 11 permutas y 866 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Canarias es la comunidad donde mejor se comportó en noviembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 30,15% seguida de Navarra, un 21,57% más, y Murcia (+18,04%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Asturias y Baleares con caídas del 9,43%, 5,92% y del 3,34%, respectivamente

DATOS NACIONALES

La compraventa de viviendas subió el pasado mes de noviembre un 7,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 58.546 operaciones, su mayor cifra mensual en un mes de noviembre desde el inicio de la serie en 2007.

Entre enero y noviembre de 2025, se han registrado 660.089 compraventas de viviendas en España, cifra que supera la de todos los años completos desde 2007, cuando se registró un máximo de 775.300 compraventas.

En términos relativos, las compraventas de viviendas aumentaron un 11,8% entre enero y noviembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, con avances del 17,3% en el caso de las operaciones realizadas sobre pisos nuevos, y del 10,4% sobre viviendas usadas.