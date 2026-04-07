La comunidad islámica de Montefrío (Granada) condena la agresión con un hacha a tres vecinos y llama a la calma

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MONTEFRÍO (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Islámica de Montefrío (Granada) ha condenado el ataque de un hombre con un hacha a tres vecinos del municipio este pasado lunes, entre ellas dos mujeres que se encuentran graves, y ha llamado a la calma, así como a reforzar "los lazos de convivencia, especialmente en momentos difíciles como este".

En un comunicado, el colectivo ha sostenido que se trata de "hechos aislados" que no representan los valores de esta comunidad ni de la sociedad de Montefrío, "caracterizada por su historia de respeto y convivencia".

Junto a ello han manifestado su "solidaridad y cercanía con las personas heridas, así como con sus familias", deseando "una pronta y completa recuperación".

"Nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia que atenta contra la vida, la dignidad y la convivencia pacífica entre los ciudadanos", afirman, destacando asimismo su "compromiso firme con los valores de paz, respeto y convivencia, que constituyen la base de nuestra sociedad y también de nuestra fe".

Además, ha expresado su apoyo a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia, "que actuaron con rapidez y profesionalidad para proteger a la ciudadanía".

La Comunidad Islámica de Montefrío ha hecho en este contexto un llamamiento a toda la sociedad a mantener la calma, "evitar la difusión de rumores y reforzar los lazos de convivencia, especialmente en momentos difíciles como este".

La agresión se produjo cerca de las once de la mañana del lunes en la calle Fuente y Prado. Las víctimas iban caminando y el agresor atacó con el hacha a un hombre primero y posteriormente a las dos mujeres. Una de ellas fue evacuada en helicóptero.

El presunto agresor, de 45 años, fue localizado y detenido sobre las doce del mediodía en un paraje rural cercano a la localidad. Este martes permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.