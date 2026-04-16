Las comunidades autónomas compiten este fin de semana en Granada para ver qué alumnos saben más sobre la Unión Europea

Archivo - Imagen de archivo del Parlamento Europeo. - Philippe Stirnweiss/European Par / Dpa - Archivo

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada acoge este fin de semana la fase nacional de las IV Olimpiadas sobre la Unión Europea, una iniciativa educativa impulsada por la asociación juvenil europeísta Equipo Europa, en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, y que este año estará dedicada a la conmemoración del 40 aniversario de España en la Unión Europea.

La cita reunirá a 70 estudiantes procedentes de 14 centros educativos de toda España, tras haber resultado ganadores de sus respectivas fases autonómicas. En esta edición participarán alumnos de Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias, que competirán por convertirse en el centro que mejor demuestre su conocimiento sobre la UE y su capacidad de análisis crítico.

La olimpiada está dirigida a estudiantes de cuarto de la ESO, primero de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio, que a lo largo del fin de semana participarán en un completo programa de actividades académicas, institucionales y culturales en torno al proyecto europeo.

El centro educativo ganador de la fase nacional obtendrá como premio un viaje a Bruselas totalmente financiado para conocer de primera mano las instituciones de la Unión Europea. Asimismo, los centros clasificados en primera, segunda y tercera posición serán reconocidos oficialmente en la ceremonia de entrega de premios.

COMPETICIÓN

El programa oficial se inaugurará el viernes 17 de abril en el Hospital Real de Granada con la inauguración a las 18,30 horas. La jornada principal de competición se desarrollará el sábado 18 de abril en el Edificio V Centenario de la Universidad de Granada.

La mañana contará con la intervención de los ganadores de la III edición a las 10,45. A continuación, a las 11,00 horas, tendrá lugar una mesa redonda sobre el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

Entre las 12,10 y las 13,30 horas, se llevará a cabo la prueba de ensayo individual. En ella, los participantes deberán reflexionar precisamente sobre este 40 aniversario, una efeméride clave para comprender la transformación económica, social y política del país en las últimas décadas.

Los textos serán evaluados por un jurado especializado que tendrá en cuenta los conocimientos sobre la UE, la capacidad de argumentación, el pensamiento crítico y la calidad lingüística. Tras la prueba, a las 13,45 horas se entregarán los diplomas a los participantes.

Además de la vertiente académica, el programa incluirá actividades culturales para descubrir la ciudad. Durante la tarde del sábado, los estudiantes disfrutarán de una visita guiada por Granada.

La ceremonia oficial de entrega de premios tendrá lugar el próximo 7 de mayo en la sede de la Oficina del Parlamento Europeo en España, donde se anunciarán los centros clasificados en primera, segunda y tercera posición en un acto institucional enmarcado en las celebraciones del Día de Europa.