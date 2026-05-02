Concluye en Córdoba el rodaje del documental sobre Averroes, 'El Comentador', a falta grabar "unos planos" en Marrakech

Los directores de 'El Comentador', Ana Villa Zamorano y Guillermo Sevilla, con el actor Andrés Villanueva caracterizado como Averroes, en una pausa del rodaje. - INTERSUM FILMS

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de 'El Comentador', el documental producido por Intersum Films y dedicado a la vida, obra y legado de Averroes (Ibn Rushd), ha concluido tras varias semanas de trabajo en distintas localizaciones emblemáticas de la ciudad de Córdoba, y ya "sólo resta viajar a Marrakech (Marruecos) para hacer unos planos que acompañen el final del documental".

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el cineasta cordobés Guillermo Sevilla, que dirige este documental junto a Ana Villa Zamorano, en el marco de una producción impulsada por la Universidad de Córdoba (UCO), con la financiación de la Diputación de Córdoba y con la colaboración de Patrimonio Nacional.

Durante el rodaje de 'El Comentador', cuyo estreno "está previsto para finales de este año", según ha anunciado Guillermo Sevilla, el equipo ha trabajado en espacios patrimoniales de gran valor histórico, como la Muralla del Alcázar Viejo, junto a la Puerta de Sevilla, los Baños Árabes 'Hammam Al-Ándalus' y la capilla mudéjar de San Bartolomé.

Estos enclaves han sido cuidadosamente ambientados para recrear la Córdoba de la época de Averroes, integrando el rigor histórico con una propuesta visual que refuerza la dimensión narrativa del documental. Uno de los elementos destacados de la producción ha sido la incorporación de recreaciones dramatizadas, en las que el actor Andrés Villanueva da vida a Averroes, aportando una dimensión interpretativa que complementa el enfoque académico de la obra.

'El Comentador' combina estas recreaciones históricas con entrevistas a reconocidos especialistas internacionales en la figura del filósofo. Así, han participado historiadores y arabistas como Juan Pedro Monferrer, Serdar Kurnaz y Delfina Serrano, cuyas aportaciones contribuyen a contextualizar la relevancia filosófica, jurídica y médica de Averroes desde una perspectiva contemporánea.

El documental mantiene como objetivo ofrecer una obra rigurosa y accesible que sitúe a Averroes en el centro del debate cultural actual, destacando su papel como transmisor del saber clásico y como figura clave en el diálogo intelectual entre Oriente y Occidente.

Con la finalización del rodaje en Córdoba y Lucena (Córdoba) y a falta de los mencionados planos que se grabarán en Marrakech, el proyecto entra ahora en fase de postproducción, donde se integrarán los distintos elementos narrativos, visuales y sonoros, incluida la banda sonora original compuesta por José Róguez, para dar forma definitiva a la obra.

Esta producción refuerza el compromiso de la Universidad de Córdoba con la difusión del patrimonio histórico e intelectual, así como con la proyección internacional de una figura esencial para comprender la historia del pensamiento europeo y mediterráneo.