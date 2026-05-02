Antonio Sanz: "Hemos creado 600.00 empleos, somos un gobierno que cumple y eso antes, con el PSOE, no era posible"

Antonio Sanz y el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en la feria portuense. - PP

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha destacado que el Gobierno andaluz "lo que dice lo cumple" y ha señalado que ha creado 600.000 empleos en Andalucía. "Eso antes --con el PSOE-- no era posible, porque antes era la época de las promesas y hoy lo que se dice se cumple", ha añadido Sanz, que ha insistido en que "lo que está en juego el próximo 17 de mayo es si seguimos avanzando, si seguimos teniendo, como hoy tiene Andalucía, récord de creación de empleo".

En este sentido, en declaraciones a los periodistas, Sanz ha resaltado que actualmente Andalucía tiene "récord de reducción de paro, de número de autónomos, de producción industrial, de inversión extranjera en Andalucía, de inversión en el extranjero de nuestras empresas, en inversión tecnológica y es un pilar fundamental del desarrollo tecnológico de España".

"Uno de los grandes ejes de la política del gobierno de Juanma Moreno es la creación de empleo", ha asegurado Sanz, que ha insistido en que el próximo día 17 "nos jugamos si seguimos avanzando, progresando y ganando el futuro o que volvamos al pasado, que retrocedamos, que se pegue un frenazo al avance de Andalucía, que no puede frenarse ni dar un paso atrás".

"Andalucía no puede retroceder de la mano del PSOE, que siempre nos situaba en el furgón de cola de todos los rankings económicos y sociales", ha añadido el candidato por la provincia de Cádiz.

Por ello, el dirigente del PP ha apelado a la colaboración y el trabajo de los militantes y votantes para "hacer posible una mayoría de estabilidad para tampoco tener que depender de nadie y que Andalucía pueda seguir creciendo y avanzando como lo hace de la mano de Juanma Moreno".