Concluyen sin avenencia los actos de conciliación por las sanciones de Hitachi Energy a sus trabajadores en Córdoba

Archivo - Trabajadores de Hitachi manifestándose, en una imagen de archivo. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Córdoba ha informado este martes que "se han cerrado sin avenencia los actos de conciliación" a cuenta de las sanciones impuestas por la dirección de la fábrica de Hitachi Energy en Córdoba a sus trabajadores, "que no se han adherido a la propuesta de la empresa de suspender sus sanciones a cambio de renunciar a su derecho fundamental a la huelga", con lo que "tendrán que acudir ahora a los tribunales".

Según ha señalado el sindicato en una nota, el comité de empresa de Hitachi "lamenta que la empresa haya desaprovechado la oportunidad de allanar el camino para desescalar el conflicto y anuncia que si no se producen avances en la reunión del próximo jueves se retomarán las movilizaciones, que se suspendieron en señal de buena fe para facilitar la negociación".

En concreto, los tres actos de conciliación que han tenido lugar en el Servicio de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) por las sanciones que Hitachi Energy impuso a 76 trabajadores de la fábrica de Córdoba, y en los tres caso "se han cerrado sin avenencia por la negativa de la empresa a anular las sanciones".

Cabe recordar que estas sanciones "se impusieron el pasado 10 de diciembre, después de que la plantilla tuviera conocimiento de que por parte de la empresa se había vuelto a presentar una carta de sanción contra varios miembros del comité de empresa y se decidiera celebrar una asamblea de trabajadores para decidir los siguientes pasos a dar".

El pasado 18 de diciembre, "en sede judicial, se estableció la suspensión de las sanciones hasta ayer, en tanto se retomaba la negociación", y el resultado de la misma es que "solo ocho de las 76 personas sancionadas se han adherido a la propuesta de la empresa de renunciar a sus derechos fundamentales a cambio de no aplicar la sanción, que no queda anulada, sino tan solo en suspenso".

El comité de empresa de Hitachi Energy ha lamentado que "la empresa no haya aprovechado la oportunidad de desescalar el conflicto y facilitar la negociación". En este sentido, la representación sindical ha anunciado que, "si en la reunión del próximo jueves no se produce un avance significativo en la negociación, se retomarán las movilizaciones que suspendieron en señal de buena voluntad y que, por el momento, no ha sido correspondida".

Los representantes de CCOO, sindicato que tiene la mayoría absoluta en la empresa, y de USO han presentado una propuesta conjunta para el nuevo convenio en la última reunión, una propuesta que pretende" mejorar las condiciones laborales de la plantilla pero también generar las condiciones necesarias para asumir los cambios que se van a producir en la empresa por la ampliación que ya está en marcha".