Condenado en La Carolina (Jaén) a un año de cárcel por matar a sus dos perros para no mantenerlos

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JAÉN 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de La Carolina (Jaén) ha condenado a un año de cárcel a un hombre juzgado por matar a sus dos perros, a los que previamente había abandonado en el patio de un inmueble son proporcionarles ni comida ni bebida.

Además de la pena de prisión, se le impone la inhabilitación para la profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales durante dos años y cuatro meses. También se le priva del derecho a la tenencia y porte de armas por un tiempo de dos años y cuatro meses.

Los hechos probados según la sentencia recogida por Europa Press establece que el acusado era propietario de dos perros que tenía en el patio de un inmueble de Navas de San Juan (Jaén). El acusado se desentendió de los perros, por lo que terceras personas se hicieron cargo de los mismos "arrojando" al interior del patio tanto la comida como la bebida.

Fue la Policía Local la que tras conocer lo que estaba ocurriendo se puso en contacto con el dueño de los perros para que se hiciera cargo de los mismos. Sin embargo, el acusado, el 20 de julio de 2025, acudió con un arma y disparó a los dos perros causándoles la muerte.

Durante la vista, el acusado admitió los hechos y se conformó con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal. La sentencia es firme y no cabe recurso.

Al no contar con antecedentes, la pena de prisión le ha sido suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años.