Condenado a once meses de cárcel y 1.700 euros por agredir a guardias civiles en Puente Genil (Córdoba)

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado, tras un acuerdo entre las partes, a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa y otro de resistencia grave a agentes de autoridad, imponiéndole penas que suman once meses de prisión, así como a indemnizar a cinco agentes con cuantías que suman 1.700 euros, en unos hechos ocurridos en el municipio cordobés de Puente Genil.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han asesorado y representado a uno de los guardias civiles afectados por este suceso de mayo de 2018, cuando los guardias civiles del puesto principal de Puente Genil fueron alertados de que se podía estar cometiendo un robo en una gasolinera del municipio. Al llegar al lugar sorprendieron a un hombre en el interior del establecimiento, al que había accedido forzando la reja de una ventana y había realizado un butrón para acceder al cajero automático.

Según ha detallado AUGC en una nota, los agentes procedieron inmediatamente a su detención, pero "opuso mucha resistencia, golpeando fuertemente a uno de ellos con la intención de escapar y provocando daños en distintas prendas de uniformidad de los guardias civiles". Por ello, ha sido condenado a indemnizar con 1.500 euros al agente lesionado y con distintas cuantías a los otros compañeros por los daños materiales causados.

Los guardias civiles incautaron en el lugar diversos efectos empleados para cometer el delito, como un pasamontañas, una linterna, unos guantes y una alargadera eléctrica, pero no encontraron las herramientas empleadas para cortar la reja y practicar el butrón, por lo que "resulta evidente que el condenado no actuó en solitario, sino que debió estar acompañado de al menos otra persona más, que consiguió huir de la gasolinera antes de que llegaran los agentes".

El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido al guardia civil agredido, ha declarado que "en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, y se ha concedido al condenado el pago fraccionado de la responsabilidad civil a mi representado y a los otros agentes, condenándole además a pagar las costas procesales". "El agresor tiene múltiples antecedentes, la mayoría de ellos por robo con fuerza en las cosas, y distintas infracciones administrativas en materia de extranjería", ha comentado.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que "las agresiones a guardias civiles son cada vez más habituales, y Puente Genil es el municipio de la provincia donde tenemos que atender más casos". "Por ello llevamos años reclamando que se agraven las penas por este tipo de hechos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, y sobre todo que se les reconozca como profesión de riesgo", ha subrayado.