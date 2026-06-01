La Confederación de Empresarios de Córdoba y la Fundación Hogar Renacer firman un acuerdo de colaboración

Responsables de CECO y de la Fundación Hogar Renacer, tras la firma del acuerdo. - CECO

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y la gerente de la Fundación Hogar Renacer, Carolina Castellano, han suscrito un acuerdo con el objetivo de difundir, entre las empresas y las asociaciones empresariales de la provincia, los servicios que presta la Fundación en relación a la información, formación y tratamiento de las adicciones y patologías psiquiátricas asociadas.

Según ha informado CECO en una nota, durante el encuentro y tras visitar las instalaciones de Hogar Renacer, en el que también ha participado el delegado episcopal de Acción Caritativo-Social, Antonio Javier Reyes, el presidente de CECO ha destacado la utilidad del acuerdo, que pretende "facilitar desde la empresa la importante labor que desarrolla Hogar Renacer y su compromiso para la transformación social, a través de la cooperación con los distintos agentes económicos y sociales en Córdoba".

Fundación Hogar Renacer es un centro asistencial donde se atiende a personas en situación de grave exclusión social o riesgo de padecerla, con el objetivo de proporcionar un hogar a personas diagnosticadas de trastornos por consumo de alcohol y otras adicciones, y en la mayoría de los casos con patologías psiquiátricas asociadas, y también para ofrecerles el acceso a una atención integral y especializada de su enfermedad.