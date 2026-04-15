El Congreso aprueba una iniciativa del PP para revisar y ampliar las ayudas al sector pesquero tras las borrascas

Archivo - Imagen del sector pesquero en la temporada en la almadraba de Conil (Cádiz). - OPP51 - Archivo

MADRID/SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a que revise y amplíe las ayudas al sector pesquero afectado por las borrascas en Andalucía, garantizando una cobertura integral de todos los segmentos de la cadena mar-industria en todas las provincias.

La PNL ha sido defendida en dicha comisión del Congreso por la diputada 'popular' Ana Martínez Labella, y ha sido aprobada con 17 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, entre los parlamentarios pertenecientes a los grupos del PP, PSOE, Sumar y Vox.

Al defender esta iniciativa, la citada representante del PP ha lamentado las pérdidas acumuladas por dicho sector en Andalucía y "la incertidumbre de los afectados por las borrascas", criticando que la respuesta del Gobierno, articulada a través del Real Decreto-Ley 5/2026, ha sido "insuficiente".

"La ayuda ha sido insuficiente en su alcance, en su diseño y en sus resultados. Y no lo decimos desde la teoría, lo dicen los datos y el propio sector", ha aseverado la diputada, afirmando que de los diez millones de euros anunciados por el Gobierno central, "apenas se va a ejecutar una parte muy reducida". "Una vez más, mucho anuncio y poca ayuda real", ha añadido.

Asimismo, Martínez Labella ha afeado al Gobierno la falta de ayuda al sector pesquero andaluz, argumentando que "no se trata solo de un problema de ejecución, sino de un problema de planteamiento".

"No estamos ante una política pensada para la pesca, estamos ante un instrumento generalista donde la pesca ha quedado diluida dentro de un paquete fundamentalmente agrario", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, la 'popular' ha recriminado que el Ejecutivo central haya "limitado" el acceso a las ayudas, ya que, a su juicio, ha dejado fuera a provincias que "también han sufrido importantes pérdidas".

"No pedimos nada extraordinario, pedimos que el Gobierno revise su planteamiento, que amplíe el ámbito territorial, que elimine restricciones injustificadas", que incluya a toda la cadena del mar e industria y que reduzca ese umbral del 40% que está dejando fuera a tantos profesionales", ha defendido.

Durante el transcurso del debate, la diputada parlamentaria por el PSOE, María Luisa Faneca, ha criticado la gestión del sector pesquero por parte de la Junta de Andalucía durante el paso de los temporales, afeando al presidente autonómico, Juanma Moreno, su "falta de respuesta".

"Hay un desastre en toda la falta de respuesta, la mala gestión de los presupuestos y todo esto se evidencia en todos los referentes en políticas públicas, añadiéndole en estos días al sector pesquero una nueva carga, una nueva carga de incertidumbre y de preocupación por la privatización de la gestión de los puertos de titularidad andaluza, algo muy grave", ha sostenido Faneca.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha mostrado su apoyo a la PNL presentada por el PP, aunque su representante parlamentario, Tomás Fernández, ha reprochado al Gobierno su "falta de una política inversora" para prevenir ciertos efectos de las crisis climáticas, sobre todo en infraestructuras hídricas. "Para ayudar al sector primario, lo primero que hay que hacer, es abandonar las eco-políticas radicales y suicidas, este eco-fanatismo que está asfixiando a nuestro campo y a nuestras costas", ha sostenido.

Asimismo, el diputado parlamentario de Sumar, Manuel Lago, ha afeado al PP esta iniciativa como una muestra de propaganda de cara a las elecciones autonómicas andaluzas para el próximo 17 de mayo, por lo que ha sostenido su rechazo a esta PNL.