Consejero Nieto pide a PSOE que "corte por lo sano" ante el militante que increpó a Moreno en Cabra

Archivo - El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha sumado este lunes a las voces críticas hacia la reacción del PSOE de Andalucía ante las críticas de un militante de este partido en Cabra, quien el Jueves Santo increpó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y se aproximó a este vociferando durante su estancia en el municipio con motivo de los desfiles procesionales y tras reunirse con el alcalde, Fernando Priego.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Nieto ha instado al PSOE a que "la mejor forma es cortar por lo sano, romper con ese tipo de prácticas, romper con las personas que actúan de esa manera y acabar con la polarización y con la violencia en las campañas electorales".

El consejero ha sostenido que el propósito de los andaluces ante las elecciones autonómicas de 17 de mayo es "hablar en paz, votar en paz y elegir con tranquilidad", mientras se ha mostrado convencido de que, además de la elección de un presidente de la Junta de Andalucía o de un partido político que gobierne la región, deben optar "también la forma en la que se tiene que hacer esa gestión, la forma en la que tiene que comportarse el partido político que elijan".

"Nosotros no queremos una campaña sucia, una campaña violenta", ha seguido argumentando José Antonio Nieto, que le ha reclamado entonces al Partido Socialista "que actúe, no traiga la violencia y la polarización".

El consejero de Justicia ha exigido "poder seguir viviendo en una tierra que no se polariza, que respeta al contrario, que entiende que puede haber diferencias de criterio" y, por ello, no recurre a "la violencia para la superación de esas diferencias".

"Le pedimos al Partido Socialista que no vuelva a ocurrir ningún hecho como el que tuvimos que soportar en la localidad de Cabra; le pedimos que tome medidas y expulse de su fila a las personas que actúan con violencia", ante el temor de que "se pueda abrir un frente", por lo que se ha preguntado de forma retórica "qué oiríamos del Partido Socialista" en el supuesto en que "alguien vinculado al Partido Popular intentara agredir al presidente Pedro Sánchez o a la candidata María Jesús Montero".

La dirección provincial del PSOE de Córdoba ha señalado este lunes al PP andaluz, que ha pedido el cese como militante del exedil socialista que fue detenido el Jueves Santo en Cabra tras increpar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "no hay ninguna directriz o norma interna del partido para suspender la militancia por desacato a la autoridad", que fue el motivo de su detención.

A través de una nota el PSOE de Córdoba ha avanzado que el citado afiliado socialista "quiere dar explicaciones públicas, cuando lo estime conveniente", pues ahora "está pasando momentos muy duros por todo lo sucedido en relación a la enfermedad de su esposa, afectada por la crisis del cribado de cáncer de mama", lo cual fue el "detonante de la reclamación pública" que hizo "al presidente de la Junta el pasado Jueves Santo en Cabra".



