Consejo Consultivo de Andalucía lidera un encuentro para aunar criterios jurídicos en los órganos consultivos de España

Jornadas técnicas organizadas en Granada por el Consejo Consultivo de Andalucía - CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de cien profesionales del Derecho de todo el país se dan cita este jueves y viernes en Granada en unas jornadas técnicas que buscan estrechar lazos entre los órganos consultivos de España y homogeneizar soluciones jurídicas ante situaciones muy similares que son comunes a todos los consejos consultivos.

Las jornadas están organizadas por el Consejo Consultivo de Andalucía, en colaboración con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, bajo el título 'Tendencias actuales de la doctrina de los órganos consultivos: motor de cambio y garantía de una administración responsable'.

Entre los objetivos de este encuentro está aunar criterios jurídicos en los órganos consultivos y es que la normativa no ofrece una solución clara en muchas ocasiones, de ahí que sea fundamental poner en común distintas alternativas para intentar encontrar criterios que permitan llegar a soluciones similares dando así seguridad jurídica a los ciudadanos.

Por otro lado, con estos dos días de trabajo, se pretende abrir las puertas del Consejo Consultivo a todos los profesionales del Derecho con el fin de darles a conocer la doctrina de los consejos consultivos de España, ya que ellos son los profesionales que redactan muchos de los asuntos que, posteriormente, a través de las administraciones, llegan hasta los consejos consultivos.

"Queremos abrir espacios de reflexión serena y rigurosa sobre el papel que nos corresponde en un tiempo que exige claridad, prudencia y diálogo", ha explicado durante la inauguración la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo Castillo.

Por su parte, la presidenta del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, Margarita Soler, incide en la importancia de las jornadas de cara a garantizar "el rigor de nuestros dictámenes.

Es una cuestión de garantías, de derechos ciudadanos, de ayudar a que se tomen mejores decisiones administrativas", explica.

PRINCIPALES ASUNTOS

Hay cuatro temas nucleares en los que confluyen todos los consejos consultivos: las responsabilidades patrimoniales, las revisiones de oficio, el urbanismo y la contratación.

En la primera jornada la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía ha abordado la 'Responsabilidad sanitaria: pérdida de oportunidad y otras cuestiones controvertidas'.

Le siguió la letrada mayor del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, Patricia Boix, que analizó la 'Revisión de oficio: límites, controversias y cuestiones abiertas en el artículo 106 de la Ley 39/2015'.

La jornada de la mañana concluye con la intervención de Fernando Bertrán, abogado del estado jefe en Granada y adjunto a la jefatura de la Abogacía del Estado en Andalucía, que expuso 'La doctrina de la Abogacía General del Estado en materia de contratación pública'.

Este viernes abrirá las jornadas Hilario Hernández, jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, con la ponencia 'Dos claves del planeamiento urbanístico: reserva de vivienda protegida y limitaciones a actividades económicas'.

Le seguirán Enrique Fliquete, vicepresidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y Claudia Omarrementeria, letrada también del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que expondrán la 'Trasmisibilidad de la acción de responsabilidad patrimonial'.

Cerrará las jornadas Juan Albero Valdés, letrado del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que hablará de la 'Anulación y responsabilidad patrimonial: cuestiones prácticas en la doctrina del margen de tolerancia'.