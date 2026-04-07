El Consorcio para la Capitalidad Cultural de Granada 2031 incorporará a la Junta de Andalucía

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y la alcadesa de Granada, Marifrán Carazo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consorcio que trabaja para que Granada sea la Capital Europea de la Cultura en 2031 incorporará a la Junta de Andalucía cuando se acercan los meses claves que deberán acercar a la capital granadina a este logro.

Así ha quedado sellado en el encuentro mantenido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Granada.

En dicho encuentro se han establecido también los objetivos comunes y la participación de la Junta en el proyecto, en la línea del apoyo institucional que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, trasladó a la alcaldesa en el Palacio de San Telmo el pasado 19 de marzo.

De este modo, el primer paso establecido es la integración formal de la Junta de Andalucía en el Consorcio para la Capitalidad Europea Granada 2031, el órgano que vertebra y gestiona la candidatura.

Dicho respaldo coincide con el momento en el que ya se conocen las fechas en que se recibirá el informe de los evaluadores (el próximo 13 de abril) y el día límite para la entrega del bid book final de la candidatura, el 3 de noviembre, a partir de la cual se agendará la visita de los mismos a Granada.

Con esta incorporación, el Consorcio Granada 2031 pasará a contar con la Junta de Andalucía como socio de pleno derecho, completando así una estructura de respaldo en la que participan el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, la Cámara de Comercio, el CSIC y ahora también el Gobierno autonómico.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha subrayado que la entrada de la Junta en el Consorcio Granada 2031 "es vital porque supone la confirmación de que esta candidatura representa a toda Andalucía lo que supone una señal inequívoca de la solidez y la seriedad de nuestro proyecto en nuestro ámbito territorial".

Por su parte, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, señaló que "la candidatura de Granada 2031 pone en valor la singularidad y la riqueza cultural del conjunto de Andalucía, abriéndonos a una convivencia más fértil y pacífica y siendo seña de identidad y motor de modernización económica y de proyección internacional".

La alcaldesa ha valorado este compromiso como parte de una apuesta decidida por una ciudad culturalmente más viva y más conectada con sus ciudadanos.

"Queremos que la cultura nos ayude como región para compartir desde Granada lo que somos y nos empuje en el camino que debemos trabajar juntos de una Andalucía más fuerte con la cultura como palanca y el acuerdo de hoy es una señal de que entendemos la cultura elemento de identidad y transformación".