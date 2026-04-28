Construcor valora el "tono responsable" de UGT respecto a la huelga de gruistas en Córdoba y llama a negociar un acuerdo

Reunión de empresarios afectados por la huelga de gruistas en Córdoba, en una imagen de archivo. - CONSTRUCOR

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, ha valorado este martes "positivamente el tono responsable del sindicato mayoritario, UGT FICA, tras la lectura atenta de la posición que ha hecho pública hoy", y ha reiterado su disposición a "alcanzar un acuerdo definitivo", que ponga fin a la huelga que mantienen los gruistas desde hace más de dos meses.

En este sentido y a través de una nota, Construcor ha recordado, y considera que "UGT FICA lo comparte", que "el plus de dedicación, único motivo de esta huelga desde su inicio, es materia sujeta al convenio general de la construcción, al igual que prácticamente la totalidad de las cuestiones salariales del sector. Esto significa que cualquier acuerdo provincial debe necesariamente contemplarse dentro del convenio, que, además, comenzará a negociarse en los próximos meses, como todo el mundo sabe".

De la misma manera, y sobre los acuerdos alcanzados en las provincias de Sevilla y Cádiz, a los que hace referencia UGT FICA, Construcor ha opinado que "la referencia correcta, por los indicadores económicos, es el de Cádiz".

A este respecto, la patronal ha concluido que "el acuerdo alcanzado allí constituye una referencia mucho más apropiada para la negociación en Córdoba". No obstante, Construcor ha asegurado que negociará con UGT FICA "para alcanzar el acuerdo responsable que se requiere con urgencia".