La Fundación Centra publica este martes su encuesta preelectoral de las elecciones andaluzas del 17M

Archivo - Varias personas cogen papeletas para ejercer su derecho a voto durante las elecciones generales, en el Colegio Joaquín Turina, a 23 de julio de 2023, en Sevilla (España). (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, publicará este martes, 5 de mayo, los resultados de su 'Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026' que se celebrarán el próximo 17 de mayo, y cuya campaña electoral comenzó oficialmente el pasado viernes 1 de mayo.

Según ha informado este lunes el citado organismo, los resultados de dicho estudio preelectoral se publicarán en la página web de la Fundación Centra ('www.centrodeestudiosandaluces.es') a partir de las 8,30 horas de este martes.

Este estudio es independiente del habitual 'Barómetro Andaluz' con carácter trimestral que elabora la Fundación Centra, y del que recientemente, el pasado 14 de abril, se publicó la última edición hasta ahora con datos de estimación de voto, que vaticinaban que el PP-A liderado por Juanma Moreno podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las próximas elecciones andaluzas, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños.

Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios --1,5 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierdas--, que sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,3% de los sufragios --1,7 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

PRECEDENTE DE 2022

De cara a las anteriores elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, la Fundación Centra también elaboró un estudio preelectoral cuyos resultados se publicaron poco antes del inicio oficial de la campaña, y que pronosticaron una victoria del PP-A con 47-49 diputados, cifra inferior a la mayoría absoluta que finalmente alcanzaron los 'populares', mientras que el resultado previsto para el PSOE-A --que oscilaba entre 31 y 32 escaños-- sí se ajustó más a la representación con la que tuvieron que conformarse los socialistas en el Parlamento tras dichos comicios, de 30 diputados.

Por su parte, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el pasado 24 de abril su estudio preelectoral de cara al 17M, que dejaba al PP-A con posibilidad de revalidar su mayoría absoluta, al atribuirle una horquilla de 51 a 59 escaños y un 43,6 por ciento de votos, casi 18 puntos más que el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y lograría entre 27 y 34 diputados.

En las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, el PP-A venció con un 43,1% de votos y 58 escaños --tres por encima de la mayoría absoluta--, mientras que el PSOE-A obtuvo su peor resultado en unos comicios autonómicos con un 24,1% y 30 diputados. Vox fue la tercera fuerza más votada, con un 13,5% y 14 parlamentarios.

La coalición Por Andalucía --en torno a la que confluyeron IU, Podemos y Más País Andalucía, formación actualmente referenciada en Movimiento Sumar-- recibió el 7,7 por ciento de los votos y se quedó con cinco escaños, mientras que, por último, Adelante Andalucía obtuvo dos parlamentarios tras canalizar el 4,6% de los votos de aquella cita con las urnas.