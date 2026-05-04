Márquez (PSOE) tilda de "vergüenza" los datos en dependencia en Huelva y asegura que "todo va a cambiar el 17M"

Acto público del PSOE en Moguer. - PSOE

MOGUER (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha tachado este lunes de "insensible" al Gobierno de Juanma Moreno con los dependientes, porque "308 onubenses murieron en 2025 antes de poder percibir la ayuda". Así, Márquez ha tildado esas cifras de "vergüenza", pero ha asegurado que "todo eso va a cambiar a partir del 17M".

Así lo ha señalado Márquez en una atención a medios previa a un acto público en Moguer, junto al alcalde del municipio, Gustavo Cuéllar, y del también candidato Rafa Domínguez, en el que se ha referido a la dependencia, porque "lo más importantes que hay en las casas son los mayores". "Nuestras personas dependientes lo que necesitan precisamente de ese abrazo de la administración y de lo público para poder desarrollar su vida con dignidad y con igualdad de oportunidades", ha abundado.

Por ello, ha lamentado que en 2025 en la provincia de Huelva, "fallecieron 308 personas esperando la ley de la dependencia". "A 308 familias en la provincia de Huelva le llegó la carta dándole la ayuda de la dependencia el año pasado con su padre, su madre, su abuelo, su abuela ya muertos".

"Esto es gravísimo, y demuestra una insensibilidad tremenda por parte del gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y del Partido Popular, que teniendo más dinero que nunca, presumiendo de tener el presupuesto más grande de la historia de Andalucía, lo que está claro es que los andaluces no somos una prioridad para el Gobierno de la Junta de Andalucía ni para las políticas que reflejan el corazón y el alma como son las personas dependientes", ha enfatizado.

Por otro lado, Márquez ha alabado la gestión del alcalde, y lo ha puesto de ejemplo de "cómo hacer las cosas bien", es decir, "poner a los ciudadanos por encima de todo, que los ciudadanos sean los protagonistas de la acción política y garantizar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades entre todos los andaluces y todas las andaluzas, como pasa precisamente aquí en Moguer".

Al respecto, ha señalado que "no es la primera" que va a Moguer, ya que hace algunos meses "junto a los vecinos" reivindicaron una "sanidad pública digna y de calidad", porque el centro de salud está "totalmente abandonado por el gobierno de la Junta de Andalucía".

"Hay cola en la puerta del centro de salud de Moguer todos los días y la gente mayor tiene que irse a las seis o las siete de la mañana a ponerse a hacer cola. Esto no pasaba antes. Precisamente se debe a un déficit de inversión y de infraestructura sanitaria", ha remarcado.

Además, ha señalado que esta situación "también pasa en Mazagón", ya que ha asegurado que los socialistas han reivindicado "mejoras" en el centro de salud del núcleo costero, porque "el Gobierno de la Junta de Andaluc cuando mejor le parece cierra las puertas y no ofrece los servicios de atención sanitaria que merece su población".

"Esto va a cambiar a partir del 17 de mayo, porque estamos convencidos de la vuelta de un partido progresista como el nuestro al Gobierno de la Junta de Andalucía. Por ello, nuestro compromiso evidentemente es poner en el centro de la acción política a todas las personas, especialmente a las personas más vulnerables, para que esas cifras, que son unas cifras de vergüenza, no se den en la provincia de Huelva", ha finalizado.

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), ha agradecido a Márquez que "transmita lo positivo, el valor real, la auténtica necesidad que hoy por hoy, no solamente en Moguer, sino Andalucía entera precisa".

"Hay que devolverle Andalucía a los andaluces y a las andaluzas, ya que no puede permanecer la sanidad pública, la dependencia, las guarderías, el concepto de formación profesional o la misma identidad del joven respecto a la vivienda en un garaje privado, de empresas y entidades privadas, que no son capaces de concebir una visión de interés general", ha abundado.



