Controlado un incendio forestal en el entorno del río Bedmar, en Jimena (Jaén)

Personal del Infoca trabaja en el incendio forestal en el entorno del río Bedmar, en Jimena. - PLAN INFOCA
JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El incendio forestal declarado en la noche de este lunes en el entorno del río Bedmar, en el municipio jiennense de Jimena, ha sido dado por controlado este martes por parte del Plan Infoca.
Este estado implica que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.
De esta forma, se sigue trabajando en "su remate y liquidación", para lo que se cuenta en la zona con un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba, según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.
Apenas dos horas después de detectarse el fuego este lunes, se dio por estabilizado y, tras las tareas realizadas durante la noche y primeras horas de la mañana, se ha podido dar por controlado en torno a las 11,00 horas de este martes.