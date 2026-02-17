Cooperativas ve "muy difícil" alcanzar en Jaén el aforo de 475.000 toneladas de aceite de oliva tras el temporal

Archivo - Aceite de oliva en almazara - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias, tras la cadena de borrascas, ve "muy difícil" --partiendo de un 61 por ciento de la estimación recogida-- alcanzar el aforo inicial de 475.000 toneladas de aceite de oliva en la provincia de Jaén. Con este punto de partida sitúan un techo máximo en torno a las 400.000 toneladas.

En una nota informativa indican que la principal incógnita reside en la cantidad de aceituna perdida, especialmente de variedad picual, que se ha visto arrastrada, enterrada en barro o afectada por el desarrollo de la hierba, "lo que hace que una parte significativa no sea recuperable".

A esto se añade la imposibilidad de acceder aún a muchas fincas dificulta la cuantificación exacta, aunque se espera que, una vez se pueda entrar al campo, "se confirme una merma importante, previsiblemente muy por debajo de las cifras inicialmente aforadas".

En términos generales, según Cooperativa, la evolución de la recogida de aceituna en España "está siendo desigual con respecto a los aforos iniciales", observándose "un claro retraso en aquellas zonas más afectadas por las lluvias".

A nivel nacional, la recolección se situaría en torno al 70-76 por ciento del aforo, partiendo de una estimación inicial de 1.372.000 toneladas y con una producción ya recogida cercana a 1.044.000 toneladas. Existen provincias y regiones muy avanzadas en la recolección, prácticamente finalizada, como Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Por el contrario, en las zonas más productoras, especialmente Andalucía y, dentro de ella, las provincias de Jaén, Córdoba y Granada, la recolección presenta "un retraso significativo". En el conjunto de Andalucía la recogida se situaría en torno al 69 por ciento. Jaén alcanza aproximadamente un 61 por ciento de la producción aforada; Córdoba, alrededor del 67 por ciento; y Granada, cerca del 68 por ciento.

En cuanto al mercado, constatan desde Cooperativas que las salidas de aceite de oliva "están manteniendo un buen ritmo y que existe demanda". En estos primeros meses de campaña de comercialización ha influido la disponibilidad de aceite procedente de Túnez, si bien apuntan que tanto este origen como, especialmente, los aceites de mayor calidad, "se están agotando".

Por último, advierten que el retraso en la recolección y la caída del fruto al suelo "tendrán un impacto en la calidad media de la aceituna pendiente de recoger". En este contexto, se considera "fundamental actuar con prudencia y valorar especialmente a aquellas empresas que aún dispongan de aceite de oliva virgen extra, cuya disponibilidad se prevé escasa en el conjunto de la campaña".

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén se solicita a las diferentes administraciones que tengan prevista la articulación de las diferentes ayudas o soluciones a los problemas y daños en espacios comunes que se irán comunicando a medida que se avance en el acceso a las diferentes fincas a las que, hasta el momento, ha sido imposible acceder.