Córdoba y Jaén acogerán desde el lunes sendos ejercicios de entrenamiento de la Unidad Militar de Emergencias

Archivo - Efectivos de la UME, durante un ejercicio en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Córdoba y Jaén acogerán desde el próximo lunes 11 de mayo y hasta el viernes 15 del mismo mes sendos ejercicios de entrenamiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en este caso con la participación de personal del Segundo Batallón de la UME, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), que llevará a cabo un intenso programa de acciones formativas de cara a la campaña de incendios.

Así, según ha informado la UME en una nota, se movilizarán cerca de 400 efectivos y 30 vehículos de extinción, que realizarán instrucción con autobombas, herramientas y maquinaria pesada, junto con el desarrollo de técnicas para ataque directo al fuego.

Estas son algunas de las prácticas que se llevarán a cabo la próxima semana, durante unas jornadas preparatorias de la campaña de incendios 2026, por parte del citado Segundo Batallón de la UME. Los ejercicios tendrán lugar en Córdoba y Jaén, donde, además de los cerca de 400 efectivos y 30 vehículos de extinción, también se desplegarán dos máquinas empujadoras D7R, además de otro tipo de material, con el que se ofrece apoyo a los dispositivos autonómicos, durante la activación en caso de incendio.

A este material se sumaran las aeronaves del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra, que actuarán bajo mando operativo de la propia Unidad Militar de Emergencias, en caso de ser necesario.

El objetivo de este tipo de ejercicios no es otro que garantizar la formación continua y la preparación constante del personal de la UME para cualquier intervención, en este caso para el control y la extinción de incendios, como los del pasado verano, ante los que quedó patente la capacidad de despliegue, respuesta y adaptación del personal y los medios de cualquiera de las unidades que la UME tiene repartidas por el territorio nacional, así como del resto de las Fuerzas Armadas.