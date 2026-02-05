Cortadas cinco carreteras autonómicas y afectadas varias líneas del bus metropolitano por el temporal en Córdoba

Desprendimiento de un talud esta semana. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado de que, a primera hora de este jueves, permanecen cortadas un total de cinco vías de la Red Autonómica de Carreteras en la provincia de Córdoba como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de la borrasca Leonardo, que también ha provocado que varias líneas del servicio de autobús metropolitano haya tenido que modificar sus rutas.

Según ha detallado el Gobierno andaluz, en lo referido a carreteras, la C-336 está cortada en el pk 0+150, en Monturque, por el desbordamiento río Cabra; mientras que la A-3131, en pk 15+400, en Lucena, concretamente en el tramo entre Jauja y Badolatosa, también está cerrada al tráfico por el deslizamiento de un talud.

También esta cortada la EF-A-331, del PK 0 al 3+225, en Rute, por el desprendimiento de un talud; mientras que la EF-306, entre Pedro Abad y El Carpio y el acceso desde la N-IV también está cortada por inundación de la vía. Por último, la A-4154 está cortada a la altura de Priego de Córdoba, en el pk 43+700, por el corrimiento de un talud.

Por otra parte, el servicio de autobús metropolitano en la provincia de Córdoba también se está viendo afectado por los cortes provocados por las lluvias y ha cambiado el recorrido de alguna de sus líneas. En concreto, no se realizan las paradas de Rabanales y Alcolea, realizándose ruta alternativa, en las líneas M220 Córdoba-Villa del Río (VJA 041 Córdoba-Andújar) M221 Córdoba-Villafranca (VJA 036 Córdoba-Adamuz) y M222 Córdoba-Maruanas (VJA 999 Jaén-Torredelcampo-Córdoba).