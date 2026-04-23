La Costa Tropical llevará en mayo su promoción turística a Sevilla con una campaña en el centro urbano de la ciudad

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, junto al director general de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan José Domínguez, han presentado este jueves en Sevilla la nueva campaña. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Costa Tropical granadina tiene previsto llevar su promoción turística a Sevilla con una gran campaña en el centro urbano de la capital hispalense que se desarrollará desde el 25 al 31 de mayo mediante un circuito de pantallas digitales en enclaves de alta afluencia, incluyendo una de gran formato en el entorno de "las setas".

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, junto al director general de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan José Domínguez, quienes han presentado este jueves en Sevilla la nueva campaña de promoción turística que se desarrollará en puntos estratégicos de la ciudad.

La iniciativa se basa en una acción de publicidad exterior digital orientada a reforzar la presencia de la Costa Tropical granada en el que es uno de sus principales mercados emisores de proximidad.

En concreto, la campaña contempla un spot digital de diez segundos en un circuito compuesto por siete pantallas de 65 pulgadas distribuidas en enclaves de alta afluencia del centro urbano, como la plaza de la Encarnación, calle Sierpes, plaza del Duque de la Victoria, y las calles Jovellanos, Josefa Reina Puerto, San Eloy y Rioja, así como una pantalla de gran formato ubicada en el entorno del Metropol Parasol, popularmente conocido como "las setas".

Asimismo, y según señalan desde la Mancomunidad, la acción incluye la producción del propio contenido audiovisual adaptado a este formato, lo que permitirá su difusión en rotación a lo largo de toda la campaña.

Caballero ha indicado que esta actuación servirá para dar a conocer la oferta del destino Costa Tropical en mercados cercanos y favorecer la llegada de visitantes al litoral granadino.