El Coto Córdoba Club de Baloncesto visita la UCO con motivo de su ascenso a primera FEB

Foto de familia, con el rector de la UCO mostrando la camiseta del Coto Córdoba Club de Baloncesto con su nombre. - UCO

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo Coto Córdoba Club de Baloncesto ha visitado este jueves el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) con motivo de su ascenso a primera FEB, para dar las gracias por el apoyo que le ha prestado la Universidad de Córdoba durante la pasada temporada.

Según ha informado la UCO en una nota, el rector, Manuel Torralbo, ha recibido a los jugadores, al entrenador, Gonzalo Rodríguez Palmeiro; al presidente del club, Rafael Blanco Perea, y al equipo técnico. El club le ha regalado al rector una camiseta con su nombre y este ha entregado a toda la delegación deportiva una bolsa con material de 'merchandising' de la UCO.

Torralbo ha felicitado a los jugadores y al equipo técnico y les ha agradecido el esfuerzo que han realizado "domingo a domingo", y ha añadido que "siempre que se produce un ascenso hay nuevas oportunidades y momentos de crecimiento, y eso en el mundo universitario lo sabemos muy bien, al igual que en el deporte".

El rector ha compartido con los jugadores anécdotas de su paso por el mundo del baloncesto amateur, desde que jugaba como pívot con 13 años en el club de su pueblo hasta su paso por los equipos universitarios de baloncesto de la UCO y la Universidad de Granada (UGR).

Torralbo ha mostrado su convencimiento de que una provincia como Córdoba tiene los mimbres para tener un equipo en la ACB, y ha ratificado su compromiso de seguir apoyando al equipo en este camino profesional que se abre ahora.

Por su parte, Rafael Blanco ha agradecido el apoyo de la UCO "cuando todo estaba aún por hacer", y ha recalcado la importancia de que la universidad apoye un proyecto deportivo como este, máxime cuando el curso próximo se va a implantar en la UCO el Grado en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física.

El entrenador, Gonzalo Palmeira, por su lado, ha subrayado los valores compartidos entre deporte y universidad, "desarrollo integral de las personas, mejorar nuestra sociedad, esfuerzo colectivo, convivencia de diferentes nacionalidades y trabajo en equipo".

Por último, el vicerrector de Salud y Bienestar de la UCO, Rafael Solana, ha querido también estar presente en el recibimiento al equipo y ha expresado la satisfacción de la sociedad cordobesa, que no tenía desde hace 24 años un equipo en segunda división, lo que supone "un éxito colectivo".